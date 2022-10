Por esto no voy a comprar el iPhone 14

Llevo utilizando iPhone desde el año 2008, con un breve paréntesis en el que me decanté por el Nokia N95 primero, una maravilla, y luego por el Samsung Wave S8500, otra joya que tuvo la mala fortuna de ser abandonado por la propia firma. Puede decirse que uso ininterrumpidamente el iPhone desde enero de 2012. Pero este año voy a dejar pasar de largo al iPhone 14. Esa sensación es la misma que tuve en 2018 cuando se lanzó el Xs. ¿Más de lo mismo? Sí, y este año además peor.

iPhone 14: por esto no lo compro

En primer lugar, no se trata de un modelo que evolucione demasiado. La jugada de Apple de haber dejado el mismo procesador para los modelos más básicos, que ya tienen un precio considerable, y haber incluido el de última generación sólo en la serie Pro, no ha sido muy bien acogido. Por tanto, tener que pagar más por acceder a lo último, que además es insignificante a ojos de cualquier usuario, es algo que no tiene sentido.

Apple ha estado hablando mucho sobre su Dynamic Island, la transformación de la música hacia algo que es un concepto muy acertado. Sin embargo, el usuario tampoco es que ese vea muy motivado a cambiar solo por eso. Cabe recordar que el iPhone ha subido de precio, y en la serie Pro se parte de una base de 1459 €. Una cifra abultada, y más en momentos como estos.

Ya sabemos que el año que viene el iPhone dejará de llevar la entrada Lightning y adopte el USB-C, como el resto de fabricantes. Me niego a adquirir un teléfono de ese dineral sabiendo que tengo que emplear el cable específico de Apple solo para él. Mi iPad y mi Macbook, ya tienen el USB-C. Es que ni los nuevos AirPods lo incorporan. La razón es económica, Apple recibe mucho dinero por su patente por parte de fabricantes externos que la usan.

No se trata de un proceso de desencantamiento hacia Apple, de hecho me mantengo fiel a la marca, pero mi iPhone 13 Pro Max ofrece todo lo que necesito y el cambio sería un disparate. Ni las mejoras en el sensor de la cámara a 48 mpx ni las llamadas por satélite cuando estas estén disponibles, son motivos mas que suficientes para el cambio.

Apple lleva estirando el chicle desde 2019 con el iPhone 11 en cuanto a diseño. Lo mismo ocurrió cuando lanzó en 2014 el iPhone 6, que se mantuvo vigente estéticamente un año más, cosa que ya hizo en 2010 y 2011 con los iPhone 4 y iPhone 4s.

Apple siempre tendrá sus fieles, entre los que me incluyo, pero es el momento que la compañía piense qué está ofreciendo con el iPhone y cómo descuida a un sector ávido de novedades tangibles, no de algo parecido a vender humo.