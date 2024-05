La policía alerta de una estafa de WhatsApp que te quita 500 euros

WhatsApp es la app más usada en el mundo y como tal, el lugar perfecto para una estafa. Si la semana pasaba te alertábamos del timo de la videollamada, esta vez es la misma Policía Nacional la que alerta de un engaño que se está viralizando y que puede hacer que acabes con 500 euros menos en tu cuenta. Así funciona esta estafe y así puedes evitarla.

La estafa de WhatsApp de los 500 euros

Esta estafa se está viralizando y puede dejarte tranquilamente sin 500 € e implica también a Bizum, una herramienta bancaria muy extendida en nuestro país.. La manera de hacerla es relativamente simple, primero, los estafadores se han hecho con el control de una cuenta de WhatsApp de alguien cercano a ti. Puede ser de muchas maneras, por lo que recuerda bloquear aquellos números desconocidos que, generalmente, contactan desde el extranjero, con algún tipo de oferta de trabajo o incluso con un negocio que no puedes dejar pasar.

Una vez que los estafadores tienen el control de esa cuenta de WhatsApp, generalmente de un familiar tuyo, ellos se hacen pasar por ti solicitándote el envío de 500 € mediante Bizum a otro número. Como siempre, la urgencia es la principal baza de estos estafadores. Imagina que tienes una hija en el extranjero que te pide esa cantidad de dinero para cualquier apuro, automáticamente se lo vas a mandar, aunque no repares en hacerlo a otro número de Bizum por cualquier causa.

Una vez que el dinero está enviado, ya no hay vuelta atrás. Si esto te ocurre, contacta con el servicio de atención de tu banco para ver qué se puede hacer, y por supuesto, pon una denuncia. Los estafadores, cuando se hacen el control con una cuenta de WhatsApp, estudia cuáles son los familiares más cercanos, y para ello no dudan en consultar la agenda de contactos o bien, comprobar el historial de cuáles han sido las últimas conversaciones. De esta manera, la estafa tiene muchísima credibilidad.

Cómo protegerse de la estafa

La mejor manera de protegerse ante estos intentos de estafa por WhatsApp, no es otra que, antes de mandar el dinero, llamar por teléfono a la persona que te lo está pidiendo para cerciorarte. Si una vez que hablas con ella no sabes de qué se trata, no se te ocurra enviar esa cantidad porque prácticamente la puedes dar por perdida.

Cada vez los estafadores utilizan medios más sofisticados para tratar de causarte algún problema importante. Así que, mucha cautela cuando alguien te pida dinero por WhatsApp, puede tratarse de la famosa estafa de los 500 €. Nunca está de más proteger tu cuenta con estos consejos que nos proporcionan desde el blog de la propia aplicación de mensajería