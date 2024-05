Estas son las entidades que utilizan Bizum (mayo 2024)

No cabe duda de que Bizum se ha convertido en una herramienta imprescindible para enviar y recibir dinero sin tener que realizar transferencias. Son muchas las entidades españolas que cuentan con este sistema para interactuar con nuestras finanzas. Te ofrecemos el listado actualizado de cuáles son todos los bancos y cajas que admiten actualmente este sistema.

Bizum: todas las entidades

Bizum ha revolucionado la manera en la que enviamos recibimos dinero. Probablemente ya sepas si tu banco admite o no esta función, pero este es el listado actualizado a mayo de 2024.

1. Abanca

2. Arquia banca

3. Banca March

4. Banca Pueyo

5. Banco de Depósitos

6. Banco Mediolanum

7. Bankinter

8. B100

9. Cajalmendralejo

10. Caja de ingenieros

11. Caja Rural

12. Caixa Guissona

13. Caixabank

14. Caixa Ontinyent

15. Cajasur

16. CBNK

17. Colonya Caixa Pollença

18. Crèdit Andorra

19. Deutsche Bank

20. Evo Banco

21. Eurocaja Rural

22. Grupo Cooperativo Cajamar

23. Imagin Bank

24. ING

25. Kutxabank

26. Laboral Kutxa

27. Morabanc

28. myandbank

29. N26

30. Openbank

31. Orange Bank

32. Renta4

33. Sabadell

34. Santander

35. TargoBank

36. Unicaja

Esta información también puede ser de tu interés si actualmente te estás planteando la posibilidad de cambiar de banco y no deseas perder esa opción. En ese caso, para que pueda seguir utilizando el procedimiento es extremadamente sencillo.

Lo único que debes hacer es dar de alta Bizum en esa nueva entidad de destino, y automáticamente, quedará desvinculado de la entidad de origen. No necesitas realizar nada más. Recuerda que Bizum no existe como aplicación propia, sino que se integra dentro de la de tu propio banco. Pero este proceso de alta en una nueva entidad es idéntico para todas ellas.

¿Cuáles son los límites de Bizum?

Es interesante que conozcas cuáles son los límites de Bizum. Puedes enviar desde 0,50 € hasta un máximo de 1000 € en una sola operación. Sin embargo, puedes enviar un máximo de 2000 € en varias operaciones, teniendo en cuenta que no puede superar los 5000 € en un mes. Si deseas realizar una petición de Bizum, es decir, que sean los destinatarios los que te abonen la cantidad que has pedido, tienes un límite de 30 usuarios. Igualmente, se establece un límite de 2000 € para recibir operaciones de diferentes usuarios en un día.

¿Y si me equivoco enviando un Bizum?

Debes tener en cuenta que equivocarse a la hora de enviar un Bizum es algo relativamente sencillo, sobre todo si introduces el número de manera manual. Si te has equivocado y has enviado la transacción a otra persona, lo más recomendable es que te pongas en contacto directamente con la persona que has recibido el Bizum de manera indebida para que te lo retorne. En todo caso, también puedes hablar con tu entidad bancaria para que te indique cuáles son las recomendaciones a seguir.