Mi iPhone no responde ni se apaga, ¿qué puedo hacer?

Hay ocasiones en las que nuestro dispositivos móviles necesitan parar y se bloquean. Por supuesto, el iPhone no es ninguna excepción y aunque no suele ser habitual, hay momentos en los que el dispositivo no responde a ningún botón. Tampoco podemos apagarlo ni nada parecido. Que no cunda el pánico, esto es lo que debe saber sobre este tipo de situaciones y cómo actuar ante un iPhone que no responde. Se trata de un procedimiento muy sencillo y que siempre funciona.

Mi iPhone no responde: soluciones

En primer lugar, no debes alarmarte, ya que como he dicho anteriormente es algo que ocurre sin razón aparente. Ten en cuenta la gran cantidad de procesos que un dispositivo móvil maneja a la vez. Son pequeños ordenadores que, en determinadas ocasiones, quedan bloqueados y no logran salir de ese error. Precisamente es algo que me pasó ayer por la tarde, al abrir una aplicación, se quedó abierta en su pantalla de inicio y nada más.

Lo único que conseguía si apretaba el botón de bloqueo del iPhone era que la pantalla se apagase, pero si trataba de desbloquearlo, volvía a aparecer esa pantalla de inicio de la aplicación bloqueada. No respondía de ninguna manera, ni el táctil ni nada similar. Te cuento qué es lo que debes hacer en este tipo de casos.

El procedimiento es muy sencillo. Para mayor comodidad, te recomiendo quitar la funda y de paso, limpiar bien el teléfono para que deje de ser un foco de bacterias. Piensa que es el dispositivo que más tiempo tienes a la mano, es aprenderte a conocer la gran cantidad de patógenos que llevamos encima.

Debes tener localizados cuáles son los botones de subir y de bajar volumen, y también el desbloqueo. El procedimiento es este, haces una pulsación rápida en el botón de subir, volumen y otra pulsación rápida en el de bajar volumen.

Seguidamente, dejas apretado el botón de apagado hasta que la pantalla se vuelva negra y aparezca el logotipo de la manzana. En ese momento, deja de apretar el botón de apagado. Lo único que debes hacer ahora es esperar a que el iPhone se inicie y una vez que lo haga, y introducir tu código de entra. De esta manera, el teléfono ya queda desbloqueado.

Tal y como te he comentado no es preciso alarmarse porque el iPhone se haya quedado bloqueado. Este sencillo truco, que además es el que viene referido en la página de soporte de Apple, es el que tiene la solución para iniciar de nuevo el dispositivo dispositivo y que todo vuelva a la normalidad.