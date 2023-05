Aprende a limpiar bien tu móvil y líbrate de bacterias

Un teléfono móvil es uno de los dispositivos que más suciedad es capaz de atrapar. La razón es muy sencilla, lo manipulamos continuamente, nos lo llevamos a la oreja y vamos dejándolo por cualquier lado. Es cierto que gran cantidad de toda esta sociedad se la lleva la funda, que también deberá ser tratada convenientemente, pero estos son los trucos más eficaces para limpiar bien tu teléfono móvil.

Cómo limpiar un teléfono móvil

El momento de la limpieza es el ideal para sustituir el protector de pantalla, así que retíralo antes de comenzar con el proceso. Continuamos, es importante que sepas si tu móvil tiene resistencia al agua. Si cuenta con protección IP 67 o IP 68, el método más rápido podría ser pasarlo por debajo del grifo previamente embadurnado con unas gotas de jabón neutro. Efectivamente, es la manera más rápida y efectiva de dejarlo como nuevo y libre de suciedad. Bastará secarlo bien posteriormente con una bayeta de microfibra y darle a la pantalla con una toallita de la que empleamos para las gafas para que tu móvil parezca otro. Sin embargo, si no cuenta con este tipo de protección, no lo intentes porque el teléfono terminará dañado.

Vamos a ponernos en la tesitura de que el teléfono no cuente con protección eficiente contra el agua. Lo mejor que puedes hacer es utilizar una bayeta de microfibra y alcohol isopropílico. Este alcohol puedes comprarlo fácilmente en cualquier tienda online, y es el indicado para la limpieza de dispositivos electrónicos.

Habría que comenzar empapando la bayeta en este alcohol e ir frotando por todas las caras. Si hay suciedad incrustada, nada mejor que insistir con un hisopo de algodón y luego volver a pasar la bayeta. Lo mejor de utilizar alcohol isopropílico es que está indicado para todas las partes del dispositivo, y seca muy bien sin dejar ningún tipo de residuo.

Uno de los aspectos más delicados a la hora de limpiar es abordar el conector de carga y la entrada de auriculares, en este último caso puede que tu dispositivo ya no tenga, pero hay que tratarlos de la misma manera.En ambos lugares se acumula mucha suciedad y puede tener como resultado que el dispositivo no cargue bien o que los auriculares hagan ruido. Para limpiar estos lugares tan sensibles, toma un palillo de madera y envuelve la punta con una toallita que no desprenda ningún tipo de pelusa, podría valer la de la limpieza de las gafas. Pon unas gotas de alcohol isopropílico y hurga con cuidado en el interior. Puede llegar a sorprendente la gran cantidad de suciedad que sale de estos lugares.

Una vez que tengas el teléfono bien limpio, hay que volver a colocar el protector de pantalla. Esto puede llegar a ser algo complejo, porque si no tenemos mucha habilidad podemos crear algún tipo de burbuja. Si no deseas complicaciones, en cualquier bazar puedes comprarle un protector y te lo colocarán sin coste adicional

¿Y cómo limpiar la funda?

Pues depende del tipo de material. La gran mayoría de fundas, si son de plástico, goma o silicona, se limpian muy bien debajo del grifo con un poco de jabón neutro y secándola inmediatamente para que no quede ningún tipo de resto.

Por el contrario, si la funda es de piel, habrá que utilizar un producto específico para tratarla. Hay quien utiliza vaselina, otras personas utilizan alcohol o incluso crema hidratante corporal. Bastará con aplicar el producto, frotar con insistencia en la zonas más sucias y luego pasar una bayeta limpia. Lo bueno de las fundas de piel es que envejecen muy bien y proporcionan un aspecto muy agradecido.

Por lo demás, a la hora de limpiar tu móvil, plantéate realizarlo con mayor frecuencia ahora que llegan las altas temperaturas. Lo creas o no, un teléfono móvil no deja de ser un foco para la propagación de bacterias.