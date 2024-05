Neuralink se enfrenta a problemas en su primer implante cerebral humano

Elon Musk ha saltado a la palestra con una de sus empresas, Neuralink, su ambicioso proyecto para conectar el cerebro humano con ordenadores. La idea de controlar dispositivos electrónicos con la mente suena futurista, pero los primeros ensayos en humanos han mostrado tanto promesas ilusionantes como superar los retos asociados que tiene un proyecto de esta envergadura. Puede que todavía no sepas qué está detrás de esta tecnología, pero no cabe duda de que puede abrir las puertas a mejorar la vida de muchas personas, sobre todo las que cuentan con alguna discapacidad.

Neuralink, la empresa de Elon Musk, ha desarrollado un implante cerebral llamado N1, diseñado para conectar el cerebro humano directamente con ordenadores. Este dispositivo utiliza hilos ultrafinos con electrodos que se insertan en el cerebro, permitiendo la transmisión de datos neuronales a dispositivos externos. La tecnología tiene como objetivo ayudar a personas con parálisis a controlar dispositivos electrónicos con sus pensamientos.

Redefining the boundaries of human capability requires pioneers.

If you have quadriplegia and want to explore new ways of controlling your computer, we invite you to participate in our clinical trial. pic.twitter.com/svqfAkVV1M

— Neuralink (@neuralink) May 16, 2024