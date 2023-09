Pasarse al iPhone 15: ¿es interesante hacerlo?

Sin duda, el iPhone 15 presentado el pasado martes en el evento de Apple, es el dispositivo que más cambios ha recibido con respecto a su correspondiente edición del año anterior. Sí, en la serie Pro encontramos chasis de titanio, transformación del botón de silencio en uno más versátil, el botón de acción. Si estás pensando dar el salto al iPhone 15 o iPhone 15 Plus, no hablamos de los modelos Pro, estas son las razones para hacerlo.

Pasar al iPhone 15: por qué interesa

Pasar al iPhone 15 es una buena opción este año, incluso si tienes el iPhone 14 y eres un fan tecnológico, y lo hace por razones que tienen que ver con las mejoras introducidas. ¿Era el iPhone 14 un terminal de escasas características? No, pero el salto de este año lo ha hecho mucho mejor. Por todo esto es por lo que el iPhone 15 o el iPhone 15 Plus es una buena opción en este 2023.

Diseño: es el mismo, pero es eficiente

Dicen que si hay algo que funciona lo mejor es no tocarlo. El diseño de este dispositivo, que lleva años inalterado algunos años ya, sigue funcionando y está actualizado, no pasa de moda. Además, en el iPhone 15 nos encontramos con una gama de colores interesantes y alegres, estos son el azul, rosa, amarillo, verde y negro.

La isla bonita

La incorporación de la Dynamic Island, que estaba presente en los modelos Pro del año pasado, se ha demostrado como un acierto. Los usuarios podrán recibir mucha información a través de ella. El notch, aparecido en 2017 con el iPhone X ya pasa a la historia. El pequeño hueco que hay ahora no solo da cobijo a la cámara frontal, sino que es algo útil.

Chip más avanzado

Apple repite el patrón del año pasado, dejar a la serie estándar con el chip del año pasado y a la serie Pro con el nuevo A17. Personalmente no me parece una medida acertada, pero el chip A16 Bionic que monta es muy potente, mucho más que el que haya ahora en cualquier dispositivo móvil de precio mayor. Además, el usuario ya ha llegado a un punto en el que es imposible que perciba cambios de rendimiento a estos niveles.

Avances notables en las cámaras

Quizás sea la razón de peso por la que puedes dar el salto. En el iPhone 14 y iPhone 14 Plus nos encontrábamos con un sensor de 12 Mpx, y ahora es de 48 Mpx, 4 veces más. El usuario sí que va a percibir una mejora notable en la definición y en las fotos en situaciones comprometidas, como las de falta de luz.

Una de las mejoras es la denominada Photonic Engine, que es capaz de captar más luz en algunos píxeles a la hora de realizar retratos. Se incorpora Teleobjetivo x2 y Modo Acción, además del Modo Cine presentado en 2021 en la gama Pro. Por ejemplo, el Modo Acción estabiliza las grabaciones de video y que aquí nos da unas muestras reales de cómo funciona en el iPhone 14 Pro Max.

Hablemos de dinero

El iPhone 15 tiene un precio de salida de 959 €, mientras que el iPhone 15 Plus parte de 1109 €. La diferencia entre ambos es el tamaño de la pantalla, 6,1 frente a 6,7 pulgadas. Pero si vas a comprarte el iPhone 14, el del año pasado, hablamos de 859€ y de 959 € en el iPhone 14 Plus. Es decir, una diferencia de 100 euros entre los modelos estándar y de 150 € entre los modelos Plus.

Yo lo tendría muy claro, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus ofrecen mucho más. Valora esto si vienes de modelos anteriores. Y si ya está en el iPhone 14 y vas a dar el salto, aprovecha las oportunidades para vender bien tu móvil de segunda mano, la curva de depreciación de Apple es más reducida.