Cómo acertar al vender tu móvil de segunda mano: los mejores trucos

Vender nuestro móvil cuando ya no lo necesitamos es una manera de promover la economía circular, a la vez que recuperamos parte de lo que invertimos en él. Si deseas vender tu móvil en el mercado de segunda mano, esto son los trucos imprescindibles para acertar.

Vender tu móvil rápido y bien

En primer lugar, debes elegir la plataforma adecuada. Tienes a tu disposición sitios en los que publicar Tuy anuncio no te costará nada y obtendrás visibilidad. Quizás Wallapop sea la app más conocida, pero otros lugares como Vibbo o MilAnuncios son perfectamente válidos. Cuantos más sitios escojas antes lo lograrás vender.

Pero debemos tener presente que para vender un móvil por internet hemos de partir de la premisa de poner un anuncio atractivo y un precio razonable. Si el precio es algo que te inquieta o no sabes qué poner, lo mejor es que consultes en esas apps dispositivos móviles como el tuyo y que se encuentren en un estado similar. Ten también en cuenta si el precio va a estar sujeto a algo de negociación o no, porque los compradores generalmente van a entrar con la rebaja. En ese sentido debes tenerlo bien claro, sobre todo para que nadie te haga perder tiempo. Márcate un suelo que no vas a seguir bajando.

Un buen anuncio se caracteriza por tener buenas fotos y porque la descripción es bien detallada. El asunto de las fotos se resuelve con un teléfono, ya que la calidad que ofrecen es más que aceptable. Has todas las que puedas y preferiblemente, con luz natural. Si el dispositivo cuenta con algún defecto físico, hazle también fotos para que los interésalos lo sepan.

La descripción evidentemente debe ser sincera. No pongas que tiene poco uso si lo has machacado. No ocultes defectos, porque cuando el comprador reciba el dispositivo y lo vea te va a pedir explicaciones, además con mucha razón. Debes comenzar con buen pie en esto de las ventas por internet y así tener una buena reputación.

Haz referencia a si tienes factura o si lo queda garantía, así como la versión del sistema operativo. Por supuesto, deberás reseñar si está totalmente funcional o si ha sufrido alguna reparación previa. Los interesados van a comprobar que te tomas la venta muy en serio, lo que aumentará tus posibilidades. Indica si tiene accesorios, la caja y su estado.

Completa tu anuncio con el método de envío o si lo entregas en mano en alguna ciudad en concreto. ¿Está el envío incluido en el precio final? Por supuesto, enviar por correo o mensajería un móvil es un asunto delicado, por lo que no olvides embalarlo bien. En cualquier bazar podrás comprar papel de burbujas para que quede bien protegido.

Respecto a la venta en sí, eso es cuestión tuya. Decidirás hasta cuando estás dispuesto a bajar el precio o si es de entrada no negociable. Nunca vendas un móvil si no te convence el precio que te ofrecen. Tu idea es la de venderlo, no la de sentirte poco satisfecho con el trato. Un consejo, no pierdas el tiempo con los compradores tipo:

– «Te doy X-100 € y te lo recojo ya».

– «He visto otro igual más barato».

– «¿Me lo cambias por un perro?» (esto es verídico).

– «Estimado señor: mándelo a Nigeria y le pagaré X+200 €»

En resumen, vender un móvil es más sencillo si desde el primer momento eres claro y explícito, haces buenas fotos y das una imagen profesional. Si por cualquier razón no terminas de estar convencido o el propio proceso de venta te da pereza, piensa que siempre puedes donarlo a muchas organizaciones o bien, llevarlo al punto limpio para su aprovechamiento.