El modo acción del iPhone 14 es sencillamente increíble

Una de las novedades que ha incorporado iOS 16 en el iPhone 14 es el modo acción. Es una manera de estabilizar los vídeos para evitar que cualquier tipo de temblor de la mano o movimiento brusco quede reflejado en el punto los teléfonos ya incorporan estabilizadores de una u otra manera, aunque siempre puedes utilizar un físico para que tus vídeos no salgan movidos. Pero el trabajo que realizado Apple es digno de toda mención.

Modo acción: un trabajo espectacular

Para activar el modo acción, deberás abrir la aplicación de la cámara y seleccionar vídeo. En la esquina superior derecha verás un icono de una persona en movimiento tachado. Por defecto está desactivado, si pulsas sobre ese icono, se volverá en color amarillo y podrás utilizar la grabación con el modo acción. Un par de pruebas bastan para comprobar que el modo acción es todo un acierto en este dispositivo de Apple. Para prueba y dos vídeos grabados por mí.

El primero de ellos es un aterrizaje en el aeropuerto de Alicante. Cabe reseñar que cuando estaba grabando el vídeo y el avión toma tierra contra suelo, este no fue precisamente demasiado suave. El teléfono se movió y no tenía ninguna esperanza de que el resultado fuese bueno. Posteriormente, cuando revisé el vídeo pude comprobar que se movimiento brusco, no estaba, y que el vídeo era diferente, puedes comprobarlo por ti mismo.

La otra prueba que he realizado es un breve paseo en patinete eléctrico, quienes conduzcan este tipo de dispositivos, saben que con una mano hace que el patinete se vuelva muy inestable. Me arriesgué a circular por una zona por la que no iba a absolutamente nadie, y a riesgo de caerme, realicé la siguiente prueba. Los resultados saltan a la vista, el patinete iba vibrando muchísimo y ese movimiento se me trasladaba la cámara. Sin embargo, aquí puede apreciarse que es totalmente fluido, que no hay ningún tipo de temblor y que la grabación también proporciona una serie de transición. Es muy agradable a la vista.

Por tanto, el trabajo realizado por Apple en su serie 14 es excelente. Si eres aficionado a grabar deportes de acción o no deseas que tus videos salgan movidos, tan sencillo como activar este modo para conseguir una estabilización digna de usar un gimbal. Si tienes un iPhone 14 y no has probado todavía el modo acción, es el momento de comenzar a sacarle provecho, porque el trabajo realizado por desarrolladores es muy bueno.