Oasis suena más grande que nunca: sus álbumes ya están en audio espacial con Dolby Atmos en Apple Music

Los fans de Oasis están de enhorabuena. Todo el catálogo de la banda mancuniana ya se puede escuchar en audio espacial con Dolby Atmos, de forma exclusiva en Apple Music. Desde clásicos imprescindibles como Definitely Maybe o (What’s the Story) Morning Glory? hasta álbumes en directo y recopilatorios como Familiar to Millions o Time Flies…, la colección completa ha sido cuidadosamente remasterizada para ofrecer una experiencia sonora envolvente e impactante.

Remasterizado de cero por un ganador Grammy

El trabajo ha sido titánico. La discográfica Big Brother Recordings ha encargado al prestigioso productor e ingeniero Ryan Hewitt, ganador de un Grammy, la reconstrucción de las mezclas desde cero. El proceso ha durado más de 18 meses y ha consistido en revisar, pista a pista, cada grabación original, para adaptarla al formato Dolby Atmos sin perder ni un ápice del espíritu de las versiones originales. El resultado, según el propio Hewitt, aporta una «profundidad emocional extraW que hace que redescubrir estos temas se sienta como la primera vez.

El impacto del audio espacial

El audio espacial con Dolby Atmos va mucho más allá de una mejora de calidad. Se trata de una nueva dimensión del sonido, donde los instrumentos y las voces flotan a tu alrededor, sobre ti y entre capas. Apple Music lo define como “la próxima generación del sonido”, y en el caso de Oasis, el efecto es inmediato: cada acorde, cada riff de guitarra, cada estallido de batería se siente más cercano, más potente, más vivo.

Una experiencia inmersiva para redescubrir a la banda

Según explica Hewitt, adaptar discos tan icónicos fue un reto comparable a un juego de jenga: mover una pista mal colocada podía tirar todo el equilibrio abajo. Sin embargo, el resultado final consigue que los temas de Oasis suenen aún más grandes. Canciones como Don’t Look Back in Anger, Champagne Supernova o Live Forever ganan cuerpo y dimensión, haciéndote sentir dentro del estudio… o en primera fila de uno de sus históricos conciertos.

Celebración con entrevista exclusiva en Apple Music

Para conmemorar este lanzamiento, el periodista Matt Wilkinson ha conversado con Ryan Hewitt en Apple Music 1. En la entrevista se abordan los retos técnicos y creativos de este proyecto, así como anécdotas sobre la forma en que los productores originales, incluidos Noel Gallagher, Owen Morris y Mark “Spike” Stent, buscaban registraren estudio la energía brutal de los conciertos de la banda.

Una reedición que llega en el momento perfecto

Este relanzamiento inmersivo de los álbumes de Oasis llega justo antes de su esperadísima gira Oasis Live ’25. El anuncio de la reunión puso fin a años de rumores y ha sido uno de los eventos culturales más comentados de 2024. Además, el 30º aniversario de Definitely Maybe logró llevar el álbum de nuevo al número 1 en las listas del Reino Unido, demostrando que el legado de Oasis sigue más vivo que nunca.

Álbumes disponibles en audio espacial

La lista completa incluye todos los discos de estudio, directos y recopilatorios publicados por Oasis entre 1994 y 2010, así como grabaciones recientes como Knebworth 1996 (Live). Todos ellos están disponibles ya en Apple Music, donde pueden escucharse en su versión Dolby Atmos sin coste adicional para los suscriptores.

Redescubre a Oasis como nunca antes

Para quienes crecieron con Oasis, este lanzamiento es una forma de revivir la magia con una nitidez y una emoción inéditas. Para quienes los descubren ahora, es la oportunidad perfecta de hacerlo con la mejor tecnología sonora disponible. El audio espacial no solo transforma el sonido: transforma cómo se siente la música. Puedes escuchar todos los álbumes en Apple Music y volver tres décadas atrás.