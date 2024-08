¿Vuelve Oasis?: el misterioso mensaje que podría anunciar la reunión de los hermanos Gallagher

Oasis, el mítico grupo que marcó a toda una generación, podría estar a solo unas horas de anunciar su regreso, al menos eso parece por los últimos mensajes que están lanzando. Noel Gallagher ha sido el encargado de encender más la mecha de este rumor con un mensaje en su cuenta de X (antes conocida como Twitter), después de que los medios británicos den por seguro este reencuentro e incluso anuncien fechas para sus conciertos. Habrá que esperar hasta el martes 27 de agosto a las ocho de la mañana (hora británica) para saber qué ocurre realmente con los hermanos que han marcado una época dentro del britpop.

Todo ha comenzado con una noticia del periódico The Sunday Times, que asegura que los hermanos estarían planeando una gira de regreso para el verano de 2025. Hay que recordar que no comparten escenario desde el año 2009, momento en el que decidieron separar sus caminos musicales después de una enorme pelea que terminó con guitarras rotas y gritos solo unos minutos antes de arrancar una actuación del grupo. Según el citado medio, la banda daría varios conciertos en su Manchester natal y también se pondría como objetivo llenar el nuevo estadio de Wembley, con la idea de susperar el récord de ocho sold out en ese escenario que hasta ahora tiene en su poder Taylor Swift. De cumplirse, sería su primera actuación juntos desde el 22 de agosto de 2009.

El encargado de avivar más todavía esos rumores ha sido Noel, que ha contestado a uno de sus fans en su cuenta de X (antes conocida como Twitter), donde le ha dejado un mensaje que puede ser interpretado como una confirmación. Un usuario asegura que Heaton Park -un enorme parque situado en Manchester- es un lugar terrible para celebrar conciertos, a lo que el cantante le ha conestado con una frase que nadie esperaba: «Nos vemos en primera línea. Eres un gran fan». Esta respuesta también podría ser una más de las muchas salidas de tono de Noel, ya que el usuario Chris Eyre, al que ha contestado, ha dejado claro que no espera con ganas el regreso de los británicos, a los que llama «sobrevalorados» en muchos de sus tuits.

Oasis lanza nuevas pistas en sus redes sociales

Por si no fuera suficiente, en la tarde del domingo la cuenta oficial del grupo ha comenzado una cuenta atrás en la que emplaza a todos a estar pendientes de algo muy importante el martes 27 de agosto. Queda esperar para saber si se trata de la noticia que todos esperan o se puede repetir la decepción que los fans de Héroes del silencio se han llevado hace solo unos días. Las redes del grupo aragonés anunciaron por todo lo alto una gran novedad, que ha resultado ser el rediseño de su página web. Como era de esperar, las críticas de los desilusionados fans no han faltado.