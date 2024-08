Los Gallagher vuelven a los escenarios: éste es el mejor documental de Oasis disponible en el streaming

Después de varias idas y venidas, los hermanos Gallagher han anunciado finalmente el regreso de una nueva gira mundial de la banda Oasis. Conocidos tanto por su valor musical, como por sus salidas de tono ante los medios, el grupo ha comunicado hace escasas horas que realizará una gira mundial llamada Oasis Live 25. Toda una serie de conciertos en Reino Unido que pasarán, por ciudades tan relevantes como Cardiff, Manchester, Londres. Edimburgo y Dublin, marcando el final de un recorrido por los escenarios que de momento, no pisará el resto de Europa. Una situación que de seguro, llevará a batir varios récords en lo que a la celeridad de venta de entradas se refiere.

Eso sí, conociendo el temperamento del dúo de Manchester, no harían nada mal sus fans en contratar todo tipo de seguros y cancelaciones gratuitas por si en una noche achispada los hermanos vuelven a discutir, disolviendo de nuevo a la banda (como bien les ocurrió en 2009 a la salida de un concierto). Los rumores sobre una gloriosa vuelta han aparecido esporádicamente, desvaneciéndose en cuanto Noel o Liam se insultaban públicamente en diferentes entrevistas. Aunque ahora los Gallagher lo han hecho oficial, junto a la lista de fechas siguiente: Cardiff (4 y 5 de julio de 2025), Manchester (11,12,19 y 20 de julio), Londres (25 y 26 de julio/2 y 3 de agosto), Edimburgo (8 de julio y 8 de agosto) y Dublín (16 y 17 de agosto). Una ristra de conciertos para los que todavía queda todo un año (sí se tiene la suerte de conseguir una entrada el próximo 31 de agosto. Por eso y para amenizar la espera, hoy recomendamos el mejor documental sobre la banda que puede encontrarse actualmente en el streaming. Hablamos cómo no de Oasis: Supersonic.

¿De qué trata el documental?

Oasis: Supersonic es un documental del 2016 dirigido por Mat Whitecross. Un cineasta británico que ha destacado sobre todo por su labor como documentalista, ganando el Oso de Plata a la Mejor dirección en 2006 gracias a Camino a Guantánamo. Sin embargo, y a pesar de que la labor de Whitecross haya estado mucho más ligada a los videoclips de Coldplay, su retrato origen de los Gallagher representa lo más valorado de una filmografía que en 2021 ejecutó su último trabajo, a través de una excelente serie llamada The Kings, sobre el mundo del boxeo.

La sinopsis oficial de Oasis: Supersonic nos cuenta cómo dos jóvenes de Manchester con una vehemente y arrolladora personalidad, consiguieron convertirse en un grupo icónico de los 90 y en definitiva, la banda más importante del planeta. Así, desde sus comienzos en un pequeño sótano de la ciudad industrial anglosajona, hasta sus conciertos en los escenarios más grandes del mundo, Supersonic enmarca el camino recorrido por la banda para apoderarse del éxito a costa de la relación entre sus dos líderes y hermanos. Un documento que recoge tanto su adicción a las drogas como sus míticas peleas. En aquel momento ya no se hablaban, teniendo profundas diferencias de opiniones sobre el britpop y el rock & roll. Todo ello desde la perspectiva de su temperamental rivalidad consanguínea.

El documental recoge declaraciones de ambos hermanos, a través de una más que generosa cantidad de imágenes de archivo y fragmentos aportados por los propios Gallagher. El desgaste de la banda no trajo únicamente su consecuente perdida de popularidad, sino el distanciamiento y la pérdida de complicidad de los dos hermanos más famosos de la historia de la música. Para los más fanáticos de la música de Oasis, en 2007 también se estrenó otro popular documental llamado Lord Don’t Slow Me Down.

Uno de los puntos que más llama la atención de Oasis: Supersonic es la ruptura narrativa de la estructura clásica. Al igual que sucede más habitualmente en el celuloide, la pieza es un viaje hacia atrás en el tiempo y a la actualidad (la de dicho año), bajo la tensión y el conflictivo carácter de los dos hermanos que surgieron de unos orígenes completamente humildes. Mala educación, antipatía, violencia…el documental es un reflejo sincero de esta especie de Caín y Abel o Rómulo y Remo del mundo de la música. Dos iconos que terminaron engullidos por la marca que habían creado y por una industria que pronto, comenzaría a dirigir sus carreras. La fiebre nostálgica despierta ahora el regreso de un símbolo para toda la generación millennial.

¿Dónde ver ‘Oasis: Supersonic’?

Con una duración de dos horas, el documental Oasis: Supersonic está disponible bajo suscripción en Movistar + y Filmin. Además, también podemos encontrarlo en su versión para alquiler dentro del catálogo de Rakuten TV.

Para muchos, está considerado como uno de los mejores documentales musicales recientes, logrando además una nominación a la mejor contribución artística en los British Independent Film Awards (BIFA).