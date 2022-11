El micrófono ideal para podcats y youtubers, el Genesis Radium 600

Cada vez es más habitual que alguien desee realizar retransmisiones en YouTube, Twitch o bien, ponga los medios para montar un podcast. Para ello necesita un micrófono que consiga estar a la altura. Hemos probado el Genesis Radium 600 y estas son nuestras conclusiones.

Así es el Genesis Radium 600

Lo primero que llama la atención de es su empaquetado, cuidado hasta el detalle. Incorpora un maletín en el que todos los elementos vienen perfectamente embalado y seguros. Para comenzar, se trata de una inmejorable tarjeta de visita, y facilita enormemente el transporte, por si queremos realizar una emisión desde cualquier otro lugar. Montar el dispositivo es muy sencillo, prácticamente no hacen falta instrucciones y en cuestión de pocos minutos puedes tener tu micrófono ya funcionando. El dispositivo tiene un peso de poco más de 400 gramos, es muy sólido, y la longitus del cable es más que suficiente, 1,8 metros.

Un aspecto muy a tener en cuenta es que la conexión del micro se realiza mediante una entrada USB-A, la estándar, por lo que no vas a tener ningún tipo de problema para conectar el Genesis Radium 600 a tu ordenador.

Este micrófono es del tipo condensador y de dirección cardioide, es decir, recoge las ondas sonoras en forma de corazón, dando prevalencia aquellos sonidos que llegan por la parte frontal y atenuando los que entran por la parte trasera. La voz queda recogida de forma nítida en todo momento, con lo que se garantiza una escucha clara. Se trata de la mejor disposición para realizar podcast o retransmisiones en directo, ya que el micrófono va a permanecer fijo en todo momento. La respuesta de frecuencia de 30-18000 Hz y una sensibilidad -36 dB, mientras que la frecuencia de muestreo es 48 Hz. Unos parámetros ideales para la retransmisión de voz y con el que se garantiza una escucha perfecta por parte de sus oyentes.

Una vez que el micrófono ha quedado montado sobre su base, bastante sólida, tenemos la oportunidad de incorporar una esponja sobre el micro y un anti pop, con el objetivo de que nuestra vocalización sea más clara y los ruidos queden atenuados. Esto es un aspecto muy favorable si el entorno en el que vamos a grabar no está convenientemente aislado.

En el propio micrófono encontramos un botón regulador de la ganancia, con el que deberemos ir jugando de manera conveniente para no saturar las voces. Antes de comenzar a grabar o emitir, conviene dedicar unos minutos a regularlo de manera correcta, ya que el micro puede llegar a saturar si la gracia está demasiado alta.

Otro aspecto que nos ha gustado mucho de este dispositivo es que incorpora la entrada de 3,5 mm para los auriculares, gracias a lo cual podemos tener un estado permanente de conexión y escucha y poder ir regulando el nivel de entrada de sonido, ya que también incorpora un botón tipo perilla para regular lo que sale por tus auriculares.

El botón para mutear la voz ha sido también incorporado, activando es un piloto rojo cuando está conectado. Esto se antoja como un enorme acierto, ya que no tendremos que motear el dispositivo desde los controles del ordenador. El dispositivo dispone de más de una luz roja en la zona de la cápsula cuando lo tenemos conectado. Esto no deja de ser un mero adorno, pero no cabe duda de que aporta muchísima prestancia al conjunto global del micrófono.

Conclusiones del Genesis Radium 600

Nos encontramos ante un producto de mucha calidad, es sorprendente que el precio que tiene actualmente no llega ni de lejos a los 100 €. Las pruebas realizadas han dado fe de que se trata de un micrófono más que capaz para cualquier tipo de retransmisión, podcast o evento ante un ordenador. No cabe duda de que, sin encontrarnos a tu micrófono profesional, se queda muy cerca de serlo. Probablemente no exista un producto más equilibrado y que sea capaz de proporcionar mejor experiencia que el Genesis Radium 600.

Por tanto, si tienes en mente comenzar una aventura como YouTube o podcaster, la opción del Genesis Radium 600, de entrada, la más recomendable