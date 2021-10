Twitch ha sido víctima de un hackeo que ha dejado al descubierto datos sensibles de la red de streamers, entre ellos los sueldos de alguna de sus figuras como Ibai Llanos, El Rubius, AuronPlay o TheGrefg.

Dos días después de la caída masiva de Facebook, Instagram y WhatsApp otro producto de moda se ha convertido en noticia. Un hacker ha logrado romper la seguridad de Twitch –propiedad de la todopoderosa Amazon– y ha desvelado tanto contraseñas como datos privados de algunos de los más famosos creadores de contenidos.

La información obtenida de forma ilegal por el hacker ha sido publicada en 4Chan, una plataforma donde son habituales los pantallazos anónimos de ciberataques. En estos días se estaba mascando la filtración de los datos ya que algunos streamers habían tenido problemas con sus contraseñas, pero ha sido este miércoles cuando se ha confirmado la filtración.

El dato que ha corrido como la pólvora en las redes es el sueldo que han recibido por sus contenidos algunos de los creadores más destacados de Twitch.

Here’s a more comprehensive list of leaked Twitch payouts (I will keep updating this thread as more things come out). pic.twitter.com/15JItvp6l4

— KnowSomething (@KnowS0mething) October 6, 2021