Facebook ha sufrido una caída de su servicio a nivel mundial que ha afectado también a Instagram y WhatsApp. A primera hora de la tarde la red social ha dejado sin servicio a los millones de usuarios que la utilizan en todo el mundo.

Por el momento, la empresa de Mark Zuckerberg no se ha pronunciado oficialmente ni ha dado detalles del porqué de la caída de todos sus servicios. También se desconoce cuánto tiempo va a tardar en reestablecerse el acceso a las cuentas tanto de Facebook como de Instagram o WhatsApp.

Lo que sí se ha producido es la reacción de los usuarios, que han utilizado otras redes sociales como Twitter para dar cuenta de la pérdida de los diferentes productos de Facebook a nivel mundial. Desde Canadá, pasando por España, Brasil o países asiáticos, todos ellos han sufrido el mismo problema.

When @WhatsApp @instagram @Facebook is down people come over to Twitter to check and confirm that it’s down for everyone, but what if Twitter goes down? Where do we check then?

— Sandeep (@sandeepsiddu074) October 4, 2021