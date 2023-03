Llévate 3 meses gratis de Apple TV+ con sólo hacer esto

Los contenidos en streaming van ganando terreno sobre otros tradicionales. Te contamos cómo conseguir 3 meses de Apple TV+ gratis. MediaMarkt y Apple se unen para que puedas disfrutar de esos contenidos sin tener que hacer nada más que estos sencillos pasos.

Cómo conseguir 3 meses gratis de Apple TV+

Muy sencillo, en primer lugar asegúrate de tener una ID de Apple y un dispositivo de la marca. Da igual que sea un iPhone, un iPad o un Mac, estos 3 meses te están esperando. Igualmente, se trata de una promoción válida para quienes no hayan nunca disfrutado nunca de este servicio.

Abre este enlace desde un dispositivo Apple y pulsa en el botón azul de «Canjear ahora»

Rellena tus credenciales y ya lo tienes.

Esta promoción es sólo válida para el territorio español y debes tener 14 años para poder beneficiarte de ella. Una vez expirados los 3 meses, podrás continuar con tu suscripción a Apple TV+ por solo 6,99 euros. Si no deseas continuar, basta con dar de baja la suscripción un día antes de la fecha de expiración, incluso antes si lo deseas, y no se te realizará ningún cargo en tu método de pago. La app de Apple TV+ viene de serie descargada en tu dispositivo, por lo que no tendrás que descargarla previamente.

Apple TV+ es una plataforma que ofrece contenidos diversos, desde series a documentales y muchos de ellos son de producción propia. Si bien no goza de la popularidad de otros como Netflix o Amazon Prime Video, últimamente ha conseguido atraer a mucho público debido al aumento del número de sus contenidos. En Apple TV+ dispones de muchos contenidos gratuitos, si bien los hay también de pago en formato alquiler o propiedad. Desde novedades recién salidas de sus factorías a películas clásicas como «Los Goonies» u otros títulos como «Harry Potter y la Piedra Filosofal».

Si eres seguidor del Real Madrid podrás ver la serie que tienes disponible en esta plataforma y llamada «Real Madrid hasta el final», que se ha estrenado sólo hace 3 días. De la misma forma, el documental de Selena Gómez, la serie «Ted Lasso» o «El Código de la Excelencia» son otros de los contenidos que tienes a tu disposición en Apple TV+.

Ya lo sabes, estás a muy pocos pasos de disfrutar de una plataforma de calidad y totalmente gratis por 3 meses. Recuerda abrir el enlace que te hemos indicado desde un dispositivo Apple.