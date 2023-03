4 canales de YouTube variados y entretenidos

YouTube es la gran ventana al entretenimiento, y encontrar contenido de calidad y que nos distraiga no es muy complicado, a pesar de algunas polémicas. Estas son 4 recomendaciones de canales de YouTube, que puedes comenzar a seguir para distraerte, echar unas risas o aprender. ¿Te animas a descubrir todo lo que tienen por ofrecer?

4 canales de YouTube variados para entretenerse

British Pathé

Si el idioma no es un problema, además siempre puedes activar los subtítulos, este canal es pura historia del siglo XX. La calidad de sus vídeos es muy alta y puede llegar a sorprenderte con todo lo que puedes encontrar. Por tanto, si te interesa la historia, no olvides que en Bristish Pathé puedes encontrar desde la narración en directo del desastre del Hindenburg a los juicios de Nuremberg. Si quieres un resumen rápido, este canal es el equivalente a nuestro NO-DO, pero con una visión mucho más objetiva.

Ismael Lemais

Una joven pareja residente en la provincia de Sevilla y, que comenzó a narrar de manera simple su vida y anécdotas. Esto les ha llevado a convertirse en auténticos genios del monólogo, ya que las situaciones que presentan en sus videos son muy divertidas. Actualmente, su canal cuenta con más de 800.000 suscriptores, y si quieres pasar un gran momento y reírte con las ocurrencias de ambos, no lo dudes, en este canal vas a pasártelo en grande.

Paw Squadron

Todas las historias de este canal se desarrollan en Bulgaria. Bajo el nombre de Paw Squadron encontramos a una persona que se dedica a atender llamadas que informan de cachorros abandonados por su país. Con su coche acude al rescate, los llevo al veterinario, alimenta, baña y les proporciona un nuevo hogar, ya que los cede en adopción. Casi todos los vídeos tienen un final feliz, al que hay alguno que otro en el que los cachorros no consiguen sobrevivir. Sin embargo, este canal nos ayuda a concienciarnos de que los perros no son ningún juguete.

Gordealo TV

Finalizamos con un canal bastante simpático y que tiene como objetivo mostrar lo bien que se come en diversos puntos de Andalucía. La mayor parte de los vídeos están grabados en la provincia de Cádiz, ya que sus protagonistas proceden de Jerez de la Frontera. Son personajes de tamaño grande, también lo son sus corazones, que disfrutan comiendo y que siempre elaboran unos vídeos con una perspectiva muy instructivo, recomendándote qué puedes probar en cada establecimiento.

Estas cuatro recomendaciones de canales de YouTube tan variadas y diversas, pueden ser un buen estímulo para matar el aburrimiento en cualquier momento.