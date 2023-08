JBL Charge 5 WiFi: el altavoz capaz de todo y más

Los altavoces que podemos emparejar con nuestros dispositivos permiten llevar la música allá donde queramos. Hoy analizamos el JBL Charge 5 WiFi, una de las propuestas destinadas a cubrir un espectro que a veces se encuentra huérfano, el de usuarios que desean tener un sonido potente en un gadget compacto. Así es este dispositivo tan interesante y que sorprende por muchos aspectos.

JBL Charge 5 WiFi: siempre dándolo todo

Lo primero que llama la atención al sacar el dispositivo de la caja es su tamaño compacto, pero su peso elevado, 1 kilo. ¿Supone esto un problema? En absoluto, es una muestra de estar construido a conciencia. Puedes llevar tu altavoz cómodamente a cualquier lugar que el peso no es un problema.

El JBL Charge 5 WiFi tiene forma de cilindro que se achata por los bordes, y sigue los estándares de la marca en cuanto a diseño, es fácilmente reconocible. En la parte inferior nos encontramos con unas tiras de goma que ayudan a que permanezca estable sobre cualquier superficie.

En la parte superior encontramos los escasos botones con los que cuenta. El de encendido, el de Bluetooth, además del de subida y bajada de volumen, el de reproducción y parada, así como el de «Momentos».

Gracias a este botón podemos emparejar el altavoz con nuestro dispositivo vía WiFi, pero a través de la app JBL One, pero además, si hemos añadido nuestra lista de reproducción favorita en la aplicación JBL One, con solo pulsar este botón ya se comienza a reproducir.

Esta altavoz cuenta con otro detalle, justo al lado del puerto de carga encontramos una entrada USB que actúa como powerbank o batería externa. Por tanto, podemos estar cargando nuestro teléfono móvil a la vez que reproducimos música. Sin lugar, a duda, un detalle más que interesante, ya que este tipo de aparatos está indicado para utilizarse en exteriores.

Este dispositivo se puede emparejar mediante Bluetooth como cualquier otro, se trata de un proceso muy sencillo y que no ha presentado ningún problema con todos los que he querido emparejar. La conexión se produce rápidamente, por lo que ya puedes comenzar a reproducir música. Pero podemos ampliar las posibilidades del altavoz si descargamos la aplicación JBL One, que permite emparejarlo vía Wi-Fi, y así poder conectar este altavoz con un ordenador portátil, otros altavoces o incluso integrarlo con tu sistemas tan diversos como sea Alexa, Google Home, AirPlay, o música en streaming como Spotify, Tidal o Amazon Prime Music.

En mi caso, he podido probarlo tanto desde la propia aplicación, que no presenta ningún tipo de inconveniente, ademas de mediante mi iMac vía AirPlay, al cual también se emparejado vía Wi-Fi, dando una reproducción estable y sin problemas.

Lo que más interesa: calidad del audio

Cuanto valoras la posibilidad de adquirir un dispositivo de estas características, vas buscando que la calidad de la reproducción sea óptima. En el caso de esta marca, ya sabemos que todo lo que hace es excepcionalmente bueno y en este caso no se trata de una excepción. El altavoz suena increíblemente potente para el tamaño reducido que tiene. podrías llevártelo a cualquier lugar exterior para escuchar música sin problema que vas a tener potencia más que de sobra. Escenarios como el de una fiesta en la piscina o una reunión con amigos en una terraza son los más indicados para un dispositivo de estas características. Ofrece nada menos que 40 W de salida. El dispositivo cuenta con un altavoz woofer de 30 W y otro tweeter de 10 W.

La presión acústica que ofrece es espectacular con unos bajos bien redondos y unos agudos muy nítidos. La presencia de frecuencias medias no está demasiado marcada, por lo que no nos encontramos con el típico sonido nasal de otros altavoces más económicos. Además, la propia aplicación JBL One cuenta con sistema propio de cualificación, bastante sencillo, pero que permite ajustar la frecuencia de la música a tus gustos. Puedes descargar la app tanto para Android como para iOS.

Otra de las ventajas interesantes de este dispositivo, es que puedes emparejarlos con otros de la misma marca, y así crear un auténtico sistema de audio personalizado que te permitirá ir un paso más allá. Este proceso se realiza también desde la aplicación, y si eres amigo del ecosistema JBL, no cabe duda de que tus reuniones familiares o amigos en tu casa de campo o en tu terraza van a tener una dimensión diferente.

Más datos de interés

Una buena prueba del carácter de exterior de este dispositivo, es que ha sido equipado con protección IP67, por lo que no vas a tener ningún problema a la hora de dejarlo al borde de la piscina si quieres que te la salpicaduras. También aguantaría perfectamente el polvo y la arena de la playa, aunque sabemos que en espacios públicos, el uso de estos dispositivos no es recomendable. Es estanco al 100 % contra el polvo y aguanta sumergido hasta 1 metros un máximo de 30 minutos sin que sus circuitos se vean afectados.

El dispositivo tiene una autonomía de reproducción de 20 horas, siempre y cuando no hagamos uso de él como batería externa, lo cual lo reduciría. Pero con una sola carga tienes para olvídate del durante varios días. Necesitarás tenerlo 4 horas conectado para alcanzar el 100 % de su capacidad.

El JBL Charge 5 WiFi tiene un precio recomendado de 249,99 euros y está disponible en color negro. Sin lugar, a duda, se trata de un gran dispositivo que cubre cualquier necesidad a la hora de reproducir música en exteriores, no quedan 12:15 y contando con la ventaja de ser resistente al polvo y el agua. Un aliado perfecto para todo lo que queda de verano.