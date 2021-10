Los ordenadores en general han de prestarnos el mejor servicio. Las tablets también han adquirido ya la posibilidad de conectarse a otros dispositivos mediante su puerto de carga, generalmente un USB C. Por eso, contar con un Hub amplía muchísimo las posibilidades de expansión. ¿Imaginas tu iPad leyendo una memoria externa? Échale un vistazo a este Hub USB C que puede hacer que aumentes tu productividad.

Así es este hub USB C

El fabricante UGREEN nos trae un Hub capaz de conectar varios dispositivos a la vez y que cuenta con conexión macho USB C. Por tanto, puedes conectarlo a una gran cantidad de equipos. Por ejemplo, los ordenadores Mac producidos en los últimos años, y antes del lanzamiento la semana que viene de los nuevos MacBook Pro, solo traen USB C. Con el hub ya tienes muchas posibilidades de expansión.

El hub dispone de 3 puertos USB 3.0, una entrada HDMI, así como lector de tarjetas SD y TF. Según el fabricante, este dispositivo proporciona una transferencia de datos de 5 Gbps. Además, el hub es compatible con una amplia propuesta de ordenadores, móviles y tablets de todos los sistemas operativos.

Tras un tiempo haciendo pruebas con el hub, conviene decir que efectivamente da lo que promete, no se calienta, la trasferencia de datos es la correcta y la transmisión vía HDMI puede llegar a producirse a 4k a 60 Hz. Para esto tu equipo ha de soportar el estándar DP1.4. Si no lo hace, se producirá a 4K 30 Hz, pero a decir verdad, no supone un inconveniente. La calidad de imagen sigue siendo impecable.

El cable de conexión es de nylon trenzado y se comporta de manera correcta. El hub es fácilmente transportable en cualquier mochila y no ocupa apenas espacio. Dejarlo conectado de manera permanente en tu ordenador de sobremesa, sobre todo si es un mal que solamente cuente con salida USB C, te permitirá poder utilizarlo siempre que lo desees. Pero gracias a él solucionas una gran cantidad de inconvenientes derivados de la falta de conectividad.

Puedes adquirir este hub en Amazon, en donde alcanza un precio cercano a los 30 euros. Pero tanto por versatilidad, como por calidad de construcción, constituye una buena propuesta a la hora de solventar tus necesidades de conexión. Esta propuesta es una gran alternativa para cualquier usuario que desee tener un hub sencillo, competente y que proporcione calidad. Piensa en la gran cantidad de adaptadores de todo tipo que te estás ahorrando cuando tienes un dispositivo que es capaz de ofrecerte todo esto.