El Fire TV Stick 4K Select llega a España a un gran precio con un nuevo sistema y más rapidez

El dispositivo más popular de Amazon se renueva. El Fire TV Stick 4K Select llega con la intención de convertirse en el punto de entrada ideal al entretenimiento en 4K, ofreciendo un rendimiento mejorado y nuevas funciones que hacen más fácil encontrar lo que quieres ver. Más inteligente, más rápido y en 4K.

Más inteligente, más rápido y en 4K

Su diseño sigue siendo compacto y discreto, pensado para conectarse directamente al puerto HDMI del televisor. Pero lo que cambia es su interior. Amazon ha mejorado el rendimiento general gracias a un nuevo sistema operativo más ágil y eficiente, lo que se traduce en una interfaz más fluida, menor tiempo de carga en las aplicaciones y un acceso casi instantáneo a los contenidos.

El nuevo stick permite reproducir vídeo en resolución 4K Ultra HD con soporte HDR10+, logrando una calidad de imagen más nítida y con un rango de color más amplio. Está preparado para aprovechar al máximo los televisores modernos, incluso los más asequibles. Además, su sistema de recomendaciones personalizadas aprende de tus hábitos de visionado y sugiere canales o series sin necesidad de buscar durante minutos.

Una de las novedades más útiles es la guía de canales rediseñada, que muestra las emisiones en directo y los contenidos bajo demanda según las preferencias del usuario. A ello se suma una lista unificada que agrupa películas y series de distintas plataformas en un solo lugar. Ya no hace falta saltar entre apps: todo lo que te interesa ver está reunido en un único panel.

Alexa y una experiencia más completa

El Fire TV Stick 4K Select mantiene el control por voz con Alexa, de forma que basta pulsar el botón del micrófono en el mando para pedirle una película, una serie o incluso ajustar las luces del salón. Su integración con el hogar digital sigue siendo una de las bazas más fuertes del ecosistema Fire TV.

Amazon también ha anunciado que, próximamente, el dispositivo será compatible con juegos en streaming, permitiendo disfrutar de títulos de Xbox Game Pass o Amazon Luna sin necesidad de consola física. Una función que refuerza su apuesta por convertir el televisor en un auténtico centro multimedia.

Precio y disponibilidad

El nuevo Fire TV Stick 4K Select ya se puede reservar en España por 54,99 euros, con los primeros envíos previstos para mediados de octubre. La caja incluye todo lo necesario para empezar: el stick, el cable de alimentación y el mando con control por voz.

La propuesta es clara, la de ofrecer un dispositivo asequible y potente que mejore cualquier televisor, con acceso directo a plataformas como Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube o RTVE Play. Un pequeño stick que convierte cualquier pantalla en un centro de entretenimiento 4K.

El Fire TV Stick 4K Select reafirma la estrategia de Amazon de hacer que el streaming sea más accesible, rápido y personalizado. Y si el rendimiento cumple lo prometido, puede convertirse en uno de los mejores dispositivos multimedia de su categoría.