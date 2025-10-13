iPhone 17 vs iPhone 17 Pro: las diferencias que importan antes de comprar

Ha pasado ya un mes desde que Apple lanzó su nueva generación de teléfonos, y el debate sigue más vivo que nunca. Es el momento de enfrentar al iPhone 17 vs iPhone 17 Pro. Son dispositivos con precios que van de los 959 € a los 1.319 €, por lo que merece la pena conocer qué cambia realmente entre ambos modelos antes de decidir cuál comprar. Aunque comparten chip de última generación en su rango, pantalla OLED y un diseño que es un acierto, hay detalles clave que marcan la distancia. En esta comparativa repasamos los principales cambios entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Pro para ayudarte a elegir el que mejor encaje contigo.

Diseño y materiales

El iPhone 17 mantiene el clásico chasis de aluminio con trasera de cristal, más ligero y con más opciones de color. Es un terminal pensado para quienes quieren un dispositivo resolutivo. En cambio, el iPhone 17 Pro apuesta por un acabado premium en titanio reciclado, más resistente y con un brillo metálico que lo diferencia nada más verlo.

Las pantallas

Apple ha equiparado prestaciones en parte: los dos modelos cuentan con panel OLED Super Retina XDR y tasa de refresco de 120 Hz. Sin embargo, el Pro ofrece un brillo máximo superior y un mejor control del color, especialmente en exteriores. También conserva funciones exclusivas como el ajuste ProMotion avanzado o el modo Always On más eficiente.

Cámaras con propósito

El salto real está aquí. El iPhone 17 integra dos lentes de 48 mpx,principal y ultra gran angular, capaces de ofrecer retratos con gran nivel de detalle. Pero el iPhone 17 Pro añade una tercera cámara teleobjetivo también de 48 mpx con zoom óptico 4x, ideal para fotografía de paisajes, eventos o fauna.

El modelo Pro también permite grabar en formato ProRes RAW y ofrece un nuevo procesamiento de imagen más rápido gracias al chip A19 Pro. Ambos graban vídeo en 4K HDR, aunque el Pro lo hace hasta 120 fps.

Rendimiento y autonomía

El iPhone 17 lleva el chip A19, mientras que el Pro monta el A19 Pro con una GPU mejorada para juegos y tareas de IA. El salto de 8 GB a 12 GB de RAM se podría notar algo cuando trabajas con edición de vídeo o multitarea intensiva, pero esto es algo que para el usuario estándar no tiene efecto.

En batería, el modelo Pro supera las 33 horas de vídeo frente a las 30 del estándar. Ambos cargan un 50 % en unos 20 minutos gracias al puerto USB-C, aunque solo el Pro aprovecha velocidades USB 3 para transferencias rápidas.

Conectividad y extras

Los dos cuentan con MagSafe y resistencia al agua IP68, pero el Pro añade un sistema de refrigeración mejorado como la cámara de vapor y un botón de acción configurable.

Tabla comparativa: iPhone 17 vs iPhone 17 Pro

Característica iPhone 17 iPhone 17 Pro Material Aluminio y cristal Titanio reciclado Pantalla OLED Super Retina XDR 120 Hz OLED ProMotion avanzado 120 Hz Brillo máximo 1.600 nits 2.000 nits Chip A19 A19 Pro RAM 8 GB 12 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Cámaras traseras Principal + Ultra Gran Angular (48 mpx) Principal + Ultra Gran Angular + Teleobjetivo 4x (48 mpx) Vídeo 4K HDR 60 fps 4K ProRes RAW 120 fps Batería ≈ 30 h de vídeo ≈ 33 h de vídeo Carga rápida USB-C (40 W) USB-C (40 W, USB 3) SIM nano SIM + eSIM nano SIM + eSIM Botón de acción No Sí Peso ≈ 187 g ≈ 194 g Precio desde 959 € 1.319 €

¿Cuál elegir?

La comparativa entre iPhone 17 vs iPhone 17 Pro se resume de la siguiente manera. El iPhone 17 Pro justifica su precio si buscas un punto superior en fotos, grabas vídeo o deseas un diseño que llame la atención. Sus materiales, cámara y rendimiento lo colocan en la cima del ecosistema Apple. El iPhone 17, sin embargo, es la opción ideal si buscas el equilibrio entre potencia, autonomía y precio, sin renunciar a una de las experiencias más fluidas que jamás ha tenido un modelo base de iPhone.