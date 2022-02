Desde la aparición de la redes sociales se han multiplicado nuestra visibilidad en Internet. Cada vez resulta más difícil guardar nuestra intimidad, sobre todo si tenemos a muchos amigos deseosos de compartir todos sus momentos en redes. Pero muchas veces no se nos pregunta si el etiquetado en redes sociales. es un inconveniente o no. Puede llegar a serlo, ya que hay fotos que pueden mostrarnos en una actitud poco recomendable sí, nos encontramos, en un proceso de búsqueda de trabajo. Las agencias de contratación suelen barrer las redes sociales para saber más sobre el candidato con el cual desean contar.

¿Qué es el etiquetado?

Etiquetar a alguien en una red social no es más que visibilizar su perfil, ya sea mediante un texto o una fotografía. En este último caso, una persona puede tomar una fotografía en la que aparezcamos, pinchar sobre nuestra silueta e introducir nuestro perfil en redes sociales. De esta manera, cualquiera puede saber quiénes somos.

También se nos puede etiquetar en publicaciones normales y corrientes, algo muy habitual cuando una persona participa en un sorteo, si etiqueta amigos suyos hay más posibilidades de ganar. El etiquetado en redes sociales no es malo en sí, ya que es una manera de captar la atención de alguien. El problema es cuando se realiza sobre fotografías, publicaciones de dudoso gusto y no existe un consentimiento expreso para ello.

Todos tenemos algún momento en los cuales hemos sido captados en una situación algo incómoda. Haber bebido más de la cuenta, estar disfrazado con un gusto dudoso, realizando acciones que pueden llegar a ser ilegales. No es necesario alarmarse, sí cuando esto se vierte en las redes y escapa automáticamente de nuestro control.

Ahí sí que supone un auténtico problema, ya que podemos estar proyectando una imagen que no nos corresponde en realidad. Supone siempre un inconveniente a la hora de tener una reputación En nuestra empresa pueden pensar que no somos como nos mostramos. Todo se vuelve más complica cuando estamos en un proceso de búsqueda de empleo.

¿Qué hacer si queremos evitarlo?

Negarse a ser fotografiado tampoco tiene demasiado sentido, somos animales sociales y nos gusta tener recuerdos de nuestro grupo de amigos, de las cenas o de las celebraciones. Pero es en estos casos cuando se multiplica la posibilidad de aparecer en cualquier red social. Sin ningún tipo de riesgo a parecer un aguafiestas, lo más sensato es comunicar a la persona que fotografía que no se desea aparecer en una red social. Siempre tienes la posibilidad de no ponerte en la foto o de que te realicen fotos con tu teléfono móvil para uso exclusivamente privado. Cuando la fotografía se toman en un lugar público, no se pueden emprender acciones legales.

También tienes una posibilidad que puede resultar bastante interesante para evitar aparecer en fotos de grupo en la redes sociales. Colócate, pero nunca en el centro, siempre en un lado. Una cosa es que tú no quiera ser etiquetado, pero los demás pueden dar su consentimiento. Si te colocas en un lado de la fotografía, siempre puede ser recorta de tal manera que todo el grupo aparezca pero tú no.

De todas maneras, si ha pasado lo inevitable, te han etiquetado y no quieres seguir apareciendo, siempre puedes eliminar la etiqueta tú mismo. También, puedes pedir al propietario de la fotografía que difumine tu rostro o que edite la fotografía. De esta manera, tus opciones de privacidad no se verán mermadas. Quizás no puedas decir «no» al etiquetado en redes sociales, pero sí ver minimizados sus efectos. Sobre todo si apareces en una situación algo comprometedora para ti.

Si eres tú el que está realizando la fotografía para subirla a redes sociales, pregunta si hay algún inconveniente a la hora de subirla, si hay alguien que no desea aparecer. Es un gesto muy agradecido. Y, por supuesto y bajo ningún concepto debes subir fotografías a Facebook, Twitter, Instagram o a cualquier red social de menores de edad, sobre todo si no son tuyos. En redes sociales se ven auténticas barbaridades sobre menores. Por ejemplo con fotografías tomando un baño, cambiándose de ropa o dando pistas de la ubicación donde se encuentra ese menor. El derecho a la privacidad y no dejar una huella que puede ser muy negativa en un futuro es lo que debe primar antes de subir esa fotografía.