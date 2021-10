Tienes una poderosa arma en el bolsillo y que se llama teléfono móvil. Gracias a ella puedes hacer cosas que parecen ciencia ficción, pero grabar vídeos y fotos son quizás las 2 que más éxito tienen. Si te estás preguntando porque tus fotos son algo corrientes, pero las de tus amigos son espectaculares, quizás estás necesitando conocer los mejores trucos para hacer fotos con tu móvil. Ponte manos a la obra que te los contamos, seguro que a partir de este momento puedes mejorar tus instantáneas casi sin darte cuenta.

Los trucos esenciales para hacer buenas fotos con tu móvil

Prestar atención al proceso

Hacer una foto es más que apuntar y disparar. A veces tenemos suerte y salen buenas tomas, pero hacer una foto requiere algo de preparación. Desde elegir la orientación de la luz, el motivo a los propios ajustes de la cámara. Incluso una vez que la has hecho, debemos procesarla bien con un buen filtro y los retoques que creas oportunos. Por eso, antes de darle al botón de disparo, métete en situación y pon todos los sentidos en lo que haces. Hablando de luz, la que viene de forma lateral es la mejor, y nunca fotografíes a personas u objetos que tienen luz de espalda. Se verá todo negro.

Estudia las posibilidades del dispositivo

¿Hace la misma foto un gama alta que un dispositivo económico? No, pero con ambos puedes obtener buenas tomas. No por haber gastado más de 1000 euros en un iPhone 13 vas a tener garantía de éxito. Seguro que podrás aprovechar todas las posibilidades de tu dispositivo si haces más que disparar de forma automática. Prueba, experimenta, equivócate… Tienes la ventaja de que todas estas pruebas son gratuitas, no como hace años, que cada intento debía pasar por el proceso de revelado. Es la mejor forma de exprimir a tope todo lo que da tu cámara. Muchas veces no hacemos buenas fotos porque no sabemos hasta donde puedes llegar con el dispositivo. Y una de las mejores ideas es seguir en redes sociales a verdaderos cracks de la fotografía móvil. Apunta 2 nombres, Rodrigo Rivas y Annet de Graaf.

Atrévete con los retratos

El retrato es una parte de la fotografía magnifica con muchas posibilidades. Ya muchos dispositivos cuentan con modos específicos para disparar de esta forma, incluso con el efecto bokeh, sí, el fondo borroso. Si deseas jugar a ser artista y aprovechar para retratar con luminosidad, hazte con un parasol metalizado de los que se ponen en los parabrisas de los coches. Por poco más de 1 euro tendrás una ayuda lumínica fantástica para que tus retratos sean casi de book de moda.

Busca los mejores apoyos

Un trípode para tu móvil no llega a 10 euros y plegado apenas ocupa espacio. Ideal para fotos de grupo con temporizador, para hacer fotos de larga exposición del cielo estrellado o para aquellos que no tienen el pulso en mejores condiciones. Un accesorio que nunca está de más y que es eterno, puedes cambiar de móvil, pero tu trípode seguirá prestando servicio.

Tu mejor zoom

A pesar de que el zoom óptico y digital de un teléfono ya no tiene nada que ver con lo que se implementaba hace poco, el mejor zoom que existe tiene un nombre: piernas. Antes que aproximar con tu teléfono, acércate a lo que desees disparar. Menos ruido, menos distorsión y más definición.

Sí o sí, editar

Nunca dispares con un filtro puesto. Aplícalo después, que es cuando hay posibilidad de volver atrás. Hay verdaderas joyas en cuanto a edición con las que podrás sacar todo el jugo a tus fotos, potenciando efectos, disimulando fallos o ajustando los colores. Ahora bien, no te pases nunca a la hora de editar y piensa en estos ajustes como las especia con las que cocinas. Si pones muchas, el pato, la foto, no sabrá a nada.

A lo mejor esperabas otra serie de trucos, pero ten en cuenta que ha hacer buenas fotos se aprende disparando. Por tanto, si piensas que tus fotos tienen margen de mejora no dudes en aplicar estos consejos. Además de venirte bien, te ayudarán a conseguir mejores tomas. Y ya habrás puesto la máquina en marcha, consiguiendo cada vez fotografías más interesantes. Aunque puedas pensar que no, estos trucos para hacer buenas fotos con tu móvil son un interesante punto de partida.