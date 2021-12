La aplicación más popular del mundo es WhatsApp, que es utilizada por más de 2000 millones de usuarios cada mes. Nacida en el año 2009, la seguridad no has ido nunca su fuerte. Pero parece que este año 2021 que va a llegando a su fin ha conseguido que la aplicación aumente su seguridad. Recientemente ha adoptado una medida que, aunque llega bastante tarde, y siempre bienvenida. No necesitas hacer nada para activarla, simplemente, tener instalada la última versión de la aplicación, disponible en estos enlaces para iOS y para Android.

Lo que mejora la privacidad de WhatsApp es esto

La aplicación ha implementado una mejora que consiste en que ya nadie podrá ver la última hora de conexión. Hasta ahora, para poder conseguirlo debías activar esa funcionalidad dentro de los ajustes, pero ahora se realiza de manera automática. Es decir, una persona que te contacta por WhatsApp y que no se encuentra en tus contactos ya no podrás saber cuáles han sido tus últimos movimientos.Una mejora muy importante que viene aumentar la privacidad de esta popular aplicación.

No se termina de comprender cómo desde el equipo de desarrollo no han implementado esta funcionalidad antes, ya que otras aplicaciones como Telegram lo hace de manera automática. Y es que la privacidad para WhatsApp nunca ha sido una preocupación mayor, pero durante este año ya estamos comprobando cómo las mejoras se suceden a medida que surgen nuevas actualizaciones.

Esto era algo de esperar, porque el gran público ha comenzado a explorar otras aplicaciones alternativas a WhatsApp, que a pesar de ser tan popular y tener tan buenas funcionalidades, se encuentra todavía bastante por debajo de sus competidores en cuanto a operatividad. Sin embargo, ya están provocando un cambio y nuevas funcionalidades serán aplicadas en breve. Quizás la más esperada es implementar un sistema de pagos parecido a Bizum y en el cual se pueda pagar desde la propia aplicación a otros usuarios.

Bizum es desde el año 2014 propiedad de Facebook, ahora denominada Meta. Los escándalos que se han sucedido siempre en torno a este grupo empresarial provocaron hace unos meses una profunda reestructuración. Escándalos como los provocados por el caso de Cambridge Analytica en el año 2018 llevaron a Mark Zuckerberg a tener que dar explicaciones sobre sus prácticas en el congreso norteamericano. Además, la compañía tuvo que afrontar una multa multimillonaria por malas prácticas hacia 87 millones de usuarios. Todo un escándalo que no se pueden volver a permitir, ya que la confianza de quienes utilizan la aplicación se encuentra en un nivel crítico.