Los usuarios de Facebook e Instagram pronto ya no podrán ser dirigidos a anuncios basados en su interés o inclinaciones, como la orientación sexual, la afiliación política o las creencias religiosas. Se trata de un cambio importante en el sistema publicitario de la antigua matriz Facebook, ahora rebautizada como Meta por Mark Zuckerberg, en plena polémica por las denuncias vertidas por una ex empleada en la que acusa a la empresa de no proteger a los niños o de alimentar el odio.

«Queremos satisfacer mejor las expectativas cambiantes de la gente sobre los métodos de los anunciantes», explicó el martes Graham Mudd, vicepresidente de publicidad de Facebook, cuya matriz ahora es Meta.

La compañía ingresó 84.000 millones de dólares en 2020, principalmente por publicidad. A los anunciantes les atrae poder dirigirse a los consumidores de forma muy precisa y a gran escala a través de miles de categorías de interés. A partir del 19 de enero, se eliminarán las relacionadas con orientación sexual, salud, religión, afiliación política, etc.

La decisión pretende evitar que las organizaciones usen estas categorías para alentar a usuarios a tener conductas perjudiciales o peligrosas, y se basa en comentarios de expertos en derechos civiles y legisladores, según explicó Mudd.

Previo al asalto al Capitolio en enero, el sitio del Proyecto de Transparencia Tecnológica denunció anuncios armamentistas dirigidos a miembros de grupos de extrema derecha en Washington.

Autoridades de vivienda de Estados Unidos también demandaron a Facebook en 2019 por permitir anuncios inmobiliarios que «excluyen a personas de color, familias con niños, mujeres y personas con discapacidades». Los anunciantes pueden utilizar otras herramientas para segmentar como la geolocalización, por ejemplo, y la plataforma ahora ofrece a los usuarios más control sobre el tipo y la cantidad de anuncios que quieren ver.

Peter Jackson vende Weta Digital

El cineasta neozelandés Peter Jackson, director de la trilogía de «El Señor de los Anillos», anunció el miércoles la venta de su firma de efectos especiales Weta Digital a una empresa estadounidense interesada en usarla para desarrollar el «metaverso».

El comprador Unity Software, con sede en San Francisco, indicó que la operación de 1.600 millones de dólares va a «definir el futuro del metaverso», una versión inmersiva en 3D de internet llamada a transformar el trabajo y las interacciones en línea. La firma señaló que la tecnología de Weta, usada en éxitos como ‘El Señor de los Anillos’ y ‘Avatar’, permitiría a sus suscriptores crear su propio rincón ultrarrealista de un mundo virtual. «Estamos emocionados de democratizar estas herramientas y llevar el genio de Sir Peter Jackson y el asombroso talento de la ingeniería de Weta a artistas en todas partes», expresó en un comunicado el presidente de Unity, John Riccitiello.

Bajo el acuerdo, Unity se hará cargo de las unidades de tecnología e ingeniería de Weta Digital, con sede en Wellington, mientras que Jackson mantendrá la propiedad mayoritaria de una empresa llamada WetaFX, de efectos especiales para el cine.

Jackson dijo que la oportunidad de usar los programas innovadores de Weta fue transformador para el trabajo de las industrias creativas. «Juntos, Unity y Weta Digital podrán crear un camino para que cualquier artista, de cualquier industria, utilice estas herramientas increíblemente poderosas y creativas», declaró.

Se prevé que el metaverso se convierta en una plataforma en línea que hace que experiencias virtuales, como chatear o asistir a un concierto, se sientan como si fuera cara a cara.

El tema acaparó la atención en octubre cuando Facebook cambió el nombre de su empresa pariente a «Meta» para reflejar el compromiso de su fundador, Mark Zuckerberg, con el concepto. La firma de Zuckerberg anunció planes de contratar a 10.000 personas en la Unión Europea para construir el metaverso, mientras otros actores tecnológicos corren para tener presencia en ese mundo cibernético.