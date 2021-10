Facebook tiene un nuevo nombre. Se llama Meta , un término presentado por Mark Zuckerberg que define al holding que posee Instagram, WhatsApp, Oculus, Facebook y todos los demás productos de las empresas de Menlo Park que hasta la fecha se integraban en el nombre de Facebook Inc. ¿Pero qué significa este nombre? ¿Por qué Zuckerberg lo ha elegido?.

¿Qué significa Meta, el nuevo nombre de Facebook?

El nombre es una referencia al Metaverso , la idea del futuro según Zuckerberg que utiliza elementos de realidad virtual y aumentada para conectar a las personas. El concepto del Metaverso no se originó en Facebook: el primero en utilizar este término fue Neal Stephenson en Snow Crash, un libro de ciencia ficción publicado en 1992 y basado en la idea de un espacio virtual compartido, una especie de futuro del mundo web. Incluso en este caso, sin embargo, la referencia tiene raíces más antiguas, en Grecia.

El término Meta en griego significa «más allá»: es lo que viene después, algo que sigue al presente. La metafísica de Aristóteles, por ejemplo, se llama así porque sigue a la publicación de las obras tituladas «Física», de modo que los primeros estudiosos comenzaron a llamar a la segunda serie «ta meta ta physika» precisamente porque es «lo que sigue a la física». El Metaverso es algo que sigue el universo actual, «un nuevo capítulo caracterizado por un futuro que nos llevará más allá de lo que hoy hacen posible las conexiones digitales», reza la web de la nueva compañía. «Más allá de los límites de las pantallas, la distancia y hasta la física». El nuevo nombre de Facebook Inc, por tanto, subraya el deseo de llevar a los usuarios a esta nueva realidad virtual.

«Estudié los clásicos y la palabra ‘Meta’ viene del griego ‘más allá’. Para mí simboliza que siempre hay algo que construir y que siempre hay un nuevo capítulo en la historia», explicó Zuckerberg en la presentación del nuevo nombre «La nuestra es una historia que nació en un dormitorio y creció más allá de lo que podríamos haber imaginado, generando una familia de aplicaciones que la gente usa para conectarse, encontrar su voz y poner en marcha empresas, comunidades y movimientos que han cambiado el mundo».

El significado del logotipo de Meta

Acompañando al nuevo nombre hay, por supuesto, también un nuevo logo. «Lo diseñamos para vivir en movimiento y en 3D», explica la empresa. La nueva imagen está compuesta por una única línea que forma un bucle continuo en forma de «M» pero que también se asemeja al símbolo del infinito . «Está destinado a ser visto desde diferentes perspectivas e interactuar con los usuarios. Además de representar a Meta, subraya los infinitos horizontes del Metaverso ”.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD

— Meta (@Meta) October 28, 2021