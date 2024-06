Estas son las 3 apps nativas de Apple que más uso en mi iPhone

Las aplicaciones móviles son las que determinan en gran medida el uso de nuestros dispositivos. Si eres usuario de iPhone probablemente conozcas estas tres apps nativas. Pero te voy a explicar las razones por las cuales les doy un uso intenso y se han convertido en auténticas imprescindibles en mi día a día con este teléfono. No las cambiaría por ningunas otras y a medida que más las utilizo, más me gustan.

3 apps del iPhone que me encantan

Recuerda que todas estas aplicaciones las tienes por defecto en tu iPhone, y si todavía no las utilizas, te estás perdiendo una gran oportunidad de llevar tu dispositivo a un punto superior.

Notas

Tanto notas como la aplicación de la cual vamos hablar luego, Mapas, son supervivientes desde la primera versión de iOS aparecida para el gran público. Notas no tienes demasiado secreto, se trata de una aplicación con la cual puedes apuntar todo lo que desees como si fuese efectivamente eso, un blog de notas digital.

En ella escribo prácticamente de todo, desde ideas que se me vienen a la cabeza para escribir un artículo a la lista de la compra, pasando por información algo sensible que necesito tener a mano. Por ejemplo, algún número de cuenta bancaria. Y es que Notas permite bloquear contraseñas para que nadie pueda tener acceso a ellas.

Otra de las ventajas de Notas, en este caso, cuando utilizo el iPad, es que puedo utilizar el Apple Pencil para tomar apuntes a mano, algo ideal cuando acudo a alguna rueda de prensa. Así me evito tener que cargar con una libreta física, ya que con el iPad también puedo realizar grabaciones de voz.

Pero Notas es una auténtica maravilla si tienes más de un dispositivo de Apple, ya que la sincronización permite que aparezcan tus notas en cualquiera de ellos. Por ejemplo, si estoy trabajando con el Mac y escribo una nota, automáticamente aparecerá en el iPhone y viceversa.

Si todavía no le das un buen uso a Notas, ahora es el momento de comenzar a utilizarla. Te evita tener que estar enviándote un WhatsApp a ti mismo con información que desees tener a mano.

Mapas

La progresión que ha tenido mapas de un tiempo para acá ha sido increíble. Hay que reconocer que en un principio no se trataba de una de las apps punteras de la compañía, de hecho, todos siempre teníamos como herramienta principal Google Maps por su fiabilidad. Sin embargo, desde 2022 esta aplicación está tomando un nuevo impulso, y ahora es un auténtico lujo poder utilizarla. Si hay algo que me enamora de Apple Maps no es otra cosa que la representación que hace de los edificios y del entorno, lo que permite una navegación mucho más amena.

Yo no tengo ningún reparo en reconocer que la aplicación de Apple como mínimo, se ha puesto a la altura de la de Google, siendo superior en algunos aspectos. Por esa razón, si todavía no te terminas de fiar de Maps y sigues empleando la de Google, quizás sea el momento de que comiences a darle una oportunidad, porque vas a notar un cambio impresionante. Además, la compañía anunció recientemente una serie de mejoras en la aplicación para España, y si tienes previsto viajar este verano a París, ya sea para ver los Juegos Olímpicos o simplemente de turismo, también hay muchas novedades para esta aplicación en la capital francesa.

Archivos

Archivos llegó a Apple con iOS 11, en 2017. Sin lugar, a duda, se trata de una de las aplicaciones imprescindibles en mi uso diario con el dispositivo. Archivos permite guardar todo lo que el desees en la nube de Apple, por lo que tienes acceso a tu contenido desde cualquier dispositivo sincronizado con la aplicación. En Archivos guardo toda mi fototeca personal, así como la documentación de uso diario para mi trabajo y documentos que considero importantes. De esta manera, puedo acceder a lo que necesite en cualquier lugar.

Archivos simplifica mi día a día de forma notable, y edita que guardes contenido en el iPhone de manera local, lo que supone un enorme riesgo si pierdes o te roban el teléfono. Sin ningún tipo de rubor puedo decir que la aplicación me hace la vida mucho más sencilla, ya que si necesito enviar una fotografía antigua a un familiar y me encuentro en la calle, bastará con entrar en la aplicación, acceder a la carpeta y al contenido en concreto y enviarlo.

Si utilizas un iPhone y has pasado por alto cualquiera de estas tres apps nativas que te encuentras en tu teléfono, no dudes que su uso te ayuda en esas pequeñas cosas que necesitas en tu jornada. Además, estas aplicaciones cuentan con la garantía de la propia marca de Cupertino, lo que significa una privacidad mejorada y un diseño y una funcionalidad excelentes.