El nuevo Apple Pencil es un gran accesorio: me gusta por todo esto

Hablar del Apple Pencil es hacerlo de uno de los dispositivos mejor valorados por quienes realmente necesitan esta solución. Todos los que la compañía ha sacado durante este tiempo, 3 en total, han destacado. De hecho, no terminaron en salirles alternativas incluso de muy buena calidad. Este otoño, la firma anunció que un nuevo dispositivo vería la luz, y estas son las conclusiones tras haberlo estando probando de manera intensa.

Apple Pencil 2023: hazlo simple

Quizás pueda hablar con algo de conocimiento. Los 3 dispositivos de la marca han pasado por mis manos. El primero me gustó, aunque no tenñia otras referencias. El segundo, me gustó más todavía por lo que aportaba, y el tercero me ha dejado un excelente sabor de boca.

Pero voy por partes y al grano. Este nuevo gadget hace todo lo que deseas, si bien no tiene sensibilidad a la presión. ¿Puede ser esto un problema? Pue s depende, para mí no. La razón es sencilla, no soy un profesional del diseño y no reqiero ese grado de precisión. Todo lo que hace este nuevo lápiz es más que suficiente para mí, y probablemente para el 99 % de los mortales.

Por tanto, si tu objetivo es darte el placer de escribir o dibujar a mano con buenos resultados, este lápiz es una solución perfecta. Reconozco que para tomar notas es ideal, ya que hay momentos en los que viene uy bien hacerlo. También incluso como manera de tener un puntero en tu iPad.

Gana y pierde, pero poco

Sí, asi de simple. este Apple Pencil es una especie de híbrido entre los dos modelos anteriores. El primero, totalmente cilíndrico y brillante, rodaba por las mesas que daba gusto y se caía siempre. También era propenso a perderse, sobre todo la pieza que protegía el puerto de carga. El segundo se hizo mate y con forma de lápiz y además incorporó la carga inalámbrica. Un acierto, ya que bastaba con ponerlo encima del iPad con su base imantada y te olvidabas de él.

Este último ha perdido la carga inalámbrica, es cilíndrico con una cara plana, que es la imantada. Apple ha resuelto la carga mediante un puerto USB-C , tal y como está haciendo con todos sus dispositivos. La novedad es que el puerto queda escondido mediante un sistema retráctil, por lo que siempre está protegido del polvo. Tiene un peso algo mayor a 20 gramos y es muy cómodo de usar

Emparejar el Apple Pencil con tu iPad es simple, solo debes conectarlo unos segundos al puerto de carga de tu tablet con un cable USB-C, que no viene incluido en la caja. Por cierto, el Apple Pencil es compatible con estos dispositivos:

iPad (décima generación)

iPad mini (sexta generación)

iPad Air (cuarta generación y posterior)

iPad Pro de 11 pulgadas (todas las generaciones)

iPad Pro de 12,9 pulgadas (tercera generación y versiones posteriores).

Una vez que lo tienes emparejado, solo se trata de utilizarlo en la app que te venga bien. Como buen amante de Notas, es donde le he sacado mayor partido. Desde tomar apuntes en una rueda de prensa a dibujar en mis ratos libres. Este dispositivo se comporta muy bien y, viniendo de los otros 2 anteriores, no he echado bada en falta en ningún momento. Por lo menos a la hora de usar las herramientas habituales.

Las sensaciones y veredicto

Tal y como comentaba anteriormente, no he echado nada en falta, si bien mis características de usuario son básicas. No me dedico al diseño y, por tanto, la sensibilidad a la presión no es un problema para mí, quizás sí para un perfil de usuario más concreto. Pero si tu deseo es el de un producto versátil, que no se vaya a los casi 150 euros de la versión anterior y que te deje satisfecho, no lo dudes, se trata de un producto excelente. El nuevo Apple Pencil está disponible en la web de la marca de Cupertino por 95 €.