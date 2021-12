Desde que el iPad tuvo la capacidad de adoptar al Apple Pencil, sus posibilidades aumentaron de manera notable. Para muchas personas, tomar notas o realizar dibujos con naturalidad gracias a este accesorio no deja de ser un punto muy favorable. Pero claro está, la marca de la manzana mordida no se caracteriza por sus precios bajos, y el Apple Pencil de primera generación sigue costando 99 €, y esta segunda, 135 €. Otras opciones más económicas no dan buen resultado. Sin embargo, desde ESR Gear han diseñado una alternativa al Apple Pencil que debes tener en cuenta si tu deseo es adquirir uno sin tener que pagar el precio que piden los californianos por sus accesorio.

La alternativa al Apple Pencil que buscabas

Esta marca ha lanzado un dispositivo muy parecido al Apple Pencil de segunda generación, pero con la diferencia de que su precio es tres veces menos. De hecho, ahora mismo puede conseguirse por poco más de 30 € en su página oficial. Pero lo interesante es saber cuáles han sido las conclusiones que arroja este producto tras dos semanas de pruebas.

Este dispositivo viene en una caja y está bien equipado, ya que viene con el cable de carga incluido. Esta es la principal diferencia con respecto al dispositivo original, sin embargo no supone ningún inconveniente. Un detalle muy favorable es que el puerto de carga es USB-C, ya que otras alternativas de marcas diferentes siguen empeñadas en incorporar el micro USB.

Las sensaciones a la mano son muy agradables, ya que no se tiene la sensación de estar ante un accesorio que peque de calidad. Es totalmente cilíndrico, excepto la parte plana que utilizaremos para sujetarlo magnéticamente a nuestro dispositivo si éste nos ofrece esa posibilidad- Cabe recordar que el Apple Pencil de segunda generación tiene la misma construcción de un lápiz clásico, es decir, un hexágono.

Este lápiz es compatible con el iPad Pro (2021/2020/2018), el iPad de novena, octava, séptima y sexta generación, así como el iPad Air de cuarta y tercera generación y el iPad mini 6 y iPad mini 5.

Para activar el dispositivo, bastará con hacer una pequeña pulsación en la parte superior de la piel, se encenderá una luz LED de color azul, que indica que el lápiz está listo para ser usado. Si ponemos el lápiz a cargar, este led se volverá de color rojo, y se apagará cuando el dispositivo esté totalmente cargado. Cabe decir que el rendimiento es muy alto, una vez que lo tienes a tope puede durarte un par de semanas sin ningún tipo de inconveniente si hacemos un uso normalizado del lápiz.

Manos a la obra

Llega el momento de lanzarse a escribir y dibujar con el lápiz que nos ofrece ESR Gear. Particularmente, y eso que tengo el Apple Pencil de primera generación desde hace varios años, no he notado ningún tipo de diferencia en cuanto a la escritura con el modelo original. La respuesta es la misma, es decir, no hay ningún tipo de latencia ni de retardo, los trazos se hacen con facilidad y no hay que realizar más presión que la necesaria. Además, es posible ajustar el grosor de las líneas tal y como haces con el Apple Pencil de segunda generación, si das la inclinación que precises podrás aumentar el grueso de los trazos.

Este dispositivo sorprende enormemente por su fiabilidad, duración de la batería y compromiso con el Apple Pencil original. Es una gran alternativa, probablemente la mejor, si no deseamos realizar el alto desembolso que supone adquirir el dispositivo de Apple. Obviamente no posee carga magnética, pero es que el Apple Pencil de primera generación no cuenta con ella.

El dispositivo que hemos analizado cumple perfectamente, solo hay que ser algo previsor para no quedarse sin batería en el momento menos oportuno. Pero tal y como hemos dicho, una vez que lo tienes cargado puedes olvidarte durante una buena temporada de él, ya que tiene cuerda para rato.

Conclusiones

La prueba ha resultado más que satisfactoria, ofrece una respuesta muy fiel, y el hecho de incorporar el imán para que pueda acoplarse a tu iPad Air de cuarta generación o a tu iPad Pro es un punto muy favorable. Por lo demás, se nota que desde la marca han hecho un gran trabajo, ya que consiguen diferenciarse de manera notable de otras alternativas que, con un precio prácticamente similar, no dan una respuesta de este tipo.

Adquirir esta alternativa al Apple Pencil es una opción bastante inteligente, ya que en ella se conjugan todos los elementos necesarios para hacer de este dispositivo un producto de éxito: precio muy contenido, diseño muy fiel al original y funcionalidad. La propuesta que hemos tenido entre manos en estas últimas dos semanas debiera servir de reflexión a otros fabricantes que, ni de lejos, están ofreciendo la calidad y prestaciones de este. Otra manera de poner a disposición del público buenos dispositivos con un precio razonable es posible.