El iPad Air de 4ª generación apareció en 2020, quizás sin hacer mucho ruido dadas las circunstancias de ese año tan peculiar. Pero de lo que no cabe duda es que ha conseguido brillar con luz propia y ser, a día de hoy, una de las tablets que debes tener presente a la hora de plantearte la adquisición de un modelo versátil. ¿Cuáles son las razones de este éxito?

iPad Air de 4ª generación: lo tiene todo

Cuando el equipo de ingenieros y de desarrollo de Apple se puso manos a la obra, consiguió dar con un producto diferente. A primera vista, este modelo es my similar al iPad Pro, si bien no cuenta con Face ID ni con el complejo sistema de cámaras de este. Y quizás no le haga falta, ya que el usuario avanzado necesita una cámara resolutiva en su iPad, no algo demasiado enrevesado (¿quién hace fotos normalmente con una tablet?). Sin embargo, el Touch ID en el botón de inicio es la muestra de que soluciones como estas son muy valoradas. Un sistema eficiente, rápido y seguro.

El iPad Air tiene el tamaño de pantalla ideal, 10,9 pulgadas. Si bien recientemente se ha lanzado el iPad mini de 8,3, el iPad Air ha conseguido encontrar el equilibrio perfecto entre funcionalidad y tamaño discreto. La pantalla tiene unos marcos más delgados, ya no son como los de las primeras ediciones de esta tablet y la sensación de limpieza en pantalla se hace notar. Un auténtico acierto que consigue no irse a las casi 13 pulgadas del iPad Pro. Y la buena calidad del panel Liquid Retina se hace evidente. El iPad Air se ve perfectamente, pero quizá se oye mejor. Su sistema de altavoces proporciona la respuesta necesaria si deseas ver una serie, película o quieres escuchar música mientras cocinas.

Diseño, realmente bonito

Sí, el iPad Air de 4ª generación es muy agradecido a la vista. Todo casa perfectamente en esta tablet, que luce de maravilla con sus brdes rectos y ausencia de todo aquello que pueda interferir a los ojos. 5 colores hacen que las posibilidades de agradar sean muchas, aunque la elegancia se conjuga en el color gris espacial y en el plata. Los amantes de tonos alegres cuentan con un verde, rosa o azul preparados a dar vida a la vista.

El corazón que es capaz de darlo todo

El chip A14 Bionic se pone a nuestro servicio para poder darnos soluciones eficaces. Desde edición de video avanzada a opciones multitarea sin que el equipo se resienta. Este iPad permite que puedas abordar cualquier trabajo sin padecimiento ni tirones. Algo que, a la hora de trabajar, hará que nuestra productividad no se resienta. 4 GB de memoria RAM hacen que todo el conjunto sea muy equilibrado, ya se sabe que Apple es capaz de exprimirlos como nadie.

Opciones de almacenamiento

64 y 256 GB. En este sentido quizás Apple debiera haber partido de 128 GB, que es la medida estándar que ya tiene en sus teléfonos. Bien es cierto que con las opciones de almacenamiento en la nube cada vez más presentes, cualquier persona puede disfrutar de un dispositivo de poca memoria física sin tener que andar desinstalado aplicaciones o borrando fotografías. En todo caso, una propuesta interesante si se toma como punto de partida la de 256 GB. Hay capacidad más que sobrada para tener la mano toda tu información, aplicaciones y tu batería de archivos imprescindibles para echar a andar.

USB C, lo lógico

En este modelo también se ha incorporado este conector, tal y como ya lo hizo el iPad Pro en su momento. No cabe duda de que es la opción más lógica e inteligente, ya que permite conectar multitud de accesorios mediante este estándar y así ampliar sus posibilidades. La pena asido que la compañía californiana lo haya adoptado ya en el iPhone 13, pero terminará claudicando de cara al año que viene por normativa europea y por sentido común.

La oficina contigo

Por si fuera poco, poder utilizar el Apple Pencil de 2ª generación o un teclado, ya sea bluetooth o bien el Magic Keyboard. Decir que el iPad Air de 4ª generación pueda convertirse en el sustituto de un ordenador portátil puede parecer algo atrevido, pero si consigues adaptar un buen teclado y un dispositivo táctil como un Pencil, bien que puedes ahorrarte en gran cantidad de momentos el tener que utilizar tu ordenador. No cabe duda de que se trata de una apuesta muy inteligente para quienes están teletrabajando o necesitan continuar con sus tareas de forma permanente.

Pensándolo bien, esta combinación para que muchas personas que utilizan un ordenador o un portátil para sus tareas y no le están sacando verdadero partido, puedan decantarse por esta configuración para poder realizar todo lo que necesitan.

En definitiva, un gran conjunto que tiene como punto de partida un precio de 649 €. Efectivamente, hay tablets excelentes por un precio bastante menor, buena prueba de ello es el iPad 2021, pero quién es anda buscando un punto diferenciador sabe que en el iPad Air de 4ª generación pueden encontrar lo que necesitan