Pensar en una tablet es hacerlo en el nuevo iPad que Apple presentó el pasado martes 14. La compañía de Cupertino sigue demostrando que no solo es capaz de diseñar modelos que sea topes de gama, como el nuevo iPad mini 8 o su iPad Pro, sino que sabe bajar a la arena para ofrecer un dispositivo que lo tiene todo. El nuevo iPad, disponible en poco tiempo, volverá a ser el dispositivo en el que fijarse si andas buscando algo versátil y polivalente, pero cuyo precio no suponga un lastre.

iPad 2021: más de lo mismo, pero mejor

Hace un tiempo que ya Apple viene ofreciendo su iPad como modelo de partida. Ya no es una tablet fuera del alcance de nadie, porque su modelo base parte de los 379 € y no tiene nada que envidiar a otras propuestas. Para comenzar, gracias a ese precio asequible se puede poner a la altura de cualquiera, alguien que desea la calidad de los productos de Apple y que además no tenga que renunciar a nada. Para ello, parte del mismo diseño de otros años, aquí no hay lineas rectas como en el iPad Air de 4ª generación o en el iPad Pro, hay un diseño que sigue funcionando. Estéticamente, el nuevo iPad no se diferencia en nada al de años anteriores, 2 colores y Touch ID.

Pero hay cambios si rascamos un poco. Para comenzar, el chip A13, el que montaba el iPhone 11 de 2018. Una maravilla que sigue vigente y que permite que actividades como la multitarea sean una realidad. Quien desee una tablet de buenas prestaciones, sin que se dispare de precio y que sea capaz de afrontar cualquier tarea, tiene en el iPad de este año un buen aliado.

Además, este iPad sigue reforzando aquellas cosas que a Apple le están funcionando. Apuesta todavía por el Touch ID, el sistema de identificación biométrica por huella en el botón de inicio. La pantalla es antihuellas, de buena resolución, se ha abandonado el almacenamiento de 32 GB para pasar a 64 GB o 256 GB, aunque se echa en falta tener algo intermedio como los 128 GB que tenía la de 2020.

Compatibilidad con el Apple Pencil de primera generación, 2 altavoces y poco más. Pero queda claro que Apple sigue en vanguardia a pesar de no haber innovado demasiado en este modelo. Cambio de procesador para ser más potente y veloz y poco más. Y efectivamente, para quien desee una tablet sencilla, pero que no renuncie a nada, este iPad 2021 es lo que necesita.