La presentación de Apple de ayer nos dejó indiferente a nadie. Es cierto que todos los esfuerzos de la compañía se centraron prácticamente en el iPhone 13, pero no cabe duda de que el comienzo, presentando los nuevos iPad, los ha dejado un grandísimo sabor de boca. Gran parte de la atención del público se la llevó el nuevo iPad Mini 8, un pequeño dispositivo que va a dar mucho de qué hablar. Si deseas saber la razones de las contamos en este artículo.

Nuevo iPad Mini 8: menos es más

La compañía de la manzana mordida ha ido centrando últimamente sus esfuerzos en mostrarnos las maravillas del iPad Pro. Sin embargo, con el iPad Mini 8 ha conseguido un efecto demoledor. Proporcionar a los usuarios que no necesitan de una pantalla tan grande toda la potencia necesaria para tener un dispositivo versátil bajo cualquier circunstancia.

Se trata de una tablet de 8,3 pulgadas de tamaño, pero que esconde en su interior el nuevo chip A15 biónico, capaz de desarrollar hasta 15,8 billones de operaciones por segundo. Una potencia descomunal que permite sumergirse en juegos de alta definición sin que el rendimiento se vea afectado. Su GPU de 5 núcleos es hasta un 80% más de veloz en la creación de gráficos, dando una grata sensación, y la CPU de 6 núcleos consigue un 40% más de rapidez.

Hay un salto cualitativo entre el anterior modelo y este, comenzando por su pantalla Liquid Retina, de una claridad excepcional. También es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, que puedes acoplar gracias a sus imanes a esta tablet. Y por fin parece que va llegando la cordura, tenemos puerto USB tipo C. Algo completamente necesario en los tiempos que corren, porque permite una compatibilidad máxima con los accesorios y no deja de ser un punto más de facilidad hacia quienes usen un Mac.

Se incorpora el botón de encendido con Touch ID, al igual que el iPad Air de cuarta generación. El sistema de identificación biométrico por huella es muy cómodo y ha demostrado una fiabilidad absoluta, otro gran acierto de los de Cupertino en este modelo.

Se han mejorado de manera excepcional las cámaras, y el pequeño tamaño de este iPad facilitará que se puedan realizar fotografías de una gran calidad. Apple parece haber tomado bien el pulso a lo que necesitan sus usuarios, consiguiendo estar ahora mismo en el nivel más alto en cuanto a fotografía móvil. Incorpora un software que permite centrar las fotos de manera automática, para que las tomas queden plenamente naturales.

En cuanto a las conexiones, nos encontramos con Wi-Fi 6 y quienes optan por el modelo con datos móviles, pueden disfrutar de 5G. A espera de tener el modelo en la mano, el iPad Mini 8 puede ser un auténtico bombazo para quienes busquen un dispositivo versátil, de pequeño tamaño y que sea capaz de dar respuesta a cualquiera de sus necesidades.

4 colores, blanco, púrpura, rosa y gris espacial y 64 o 256 GB de almacenamiento. No se entiende porque Apple no ha decidido partir de los 128 GB al igual que en la serie 13 del iPhone, no porque los 64 se vayan a quedar cortos para muchos usuarios, sino porque hay un salto cuantitativo enorme entre estos y los 256 GB.

Quizás es el único reproche que se le pueda hacer a la jugada maestra de Apple en cuanto a su nueva generación de tablets. El precio base es de 549 € para el modelo de 64 GB y conexión solo Wi-Fi. Algo que no está nada mal para la gran cantidad de características top que posee este dispositivo.