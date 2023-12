Lo mejor que ha hecho Apple en mucho tiempo es adoptar el USB-C

Como usuario de productos Apple desde hace varios años no veía el día en el que no tuviera que emplear dos cables para cualquier cosa. No es raro el mes en el que tenga que hacer más de una salida y que implique hacer la maleta. Me daba mucha rabia meter el cable USB-C para el MacBook y el iPad y el lightning para el iPhone y los AirPods. Ya cada vez la brecha se va cerrando y solo tengo un par de dispositivos con lightning , pero nunca se vienen de viaje, hablo del Magic Keyboard y del Magic Mouse.

USB-C, aunque sea por imperativo legal

Apple tenía hasta 2024 para pasarse al USB-C en sus dispositivos si quería seguir vendiendo en Europa, tal y como queda recogido en su diario oficial. Y ya en la keynote de este septiembre vimos cómo se confirmaban las sospechas. El iPhone 15 abandonaba el lightning , adoptado con el iPhone 5 en 2012. Excepto los dos accesorios mencionados antes, que forman parte del set de trabajo de sobremesa, ya no supone un cabreo añadido tener que meter el cable extra cuando hago la maleta.

Sí, el estándar USB-C es una maravilla. No me cabe duda de que facilitará mucho las cosas. Ahora mismo me encuentro en una sala de aeropuerto y el mismo cable que alimenta el portátil le dará energía al iPhone y a los AirPods y al iPad. Incluso al nuevo Apple Pencil. De momento la tecnología no alcanza a que un Apple Watch Se cargue mediante este sistema, pero es algo que cualquier usuario tiene más que asumido.

¿Por qué Apple ha tardado tanto en dar este paso? ¿Por cabrear a sus usuarios? ¿Por hacer rabiar a los haters y darle más razones para el linchamiento? No, la razón fundamental se debe a los generosos beneficios que la marca percibe de la venta de accesorios de marcas que fabrican bajo el estándar MFi, es decir, «made for iPhone/iPad o iloquesea».

De momento quedan 2 cables lightning en casa, con el que cargo el ratón y el teclado y uno de repuesto. En un tiempo lo vemos como una antigualla, tal y como vamos ahora el cargador de 30 pines que estuvo vigente desde el iPhone de 2007 hasta el iPhone 4S. Gracias, Apple. Ahora es más cómo poder pasar de un dispositivo a otro con el mismo cable y o tener que andar enredando con cosas diferentes. Como ahora mismo desde la terminal del aeropuerto de Alicante, un solo cable para todo y tan contento. Ya era hora, ¿no?