El dilema: ¿compro el iPhone 16 o apuesto por el iPhone 15?

Todavía estamos con la resaca tras la presentación que hizo ayer Apple de todos sus productos, en concreto, del nuevo iPhone 16 y el iPhone 16 Pro. Si estás pensando en actualizar tu dispositivo porque es anterior a este modelo, aquí te daré las claves para determinar si el iPhone 16 es una buena opción o si el iPhone 15 puede ser una alternativa interesante.

¿Qué hay de nuevo en el iPhone 16?

Particularmente, pienso que el iPhone 16 ha dado un salto cualitativo respecto a lo que fue el iPhone 15 en su momento. Sin embargo, antes de profundizar en detalles que quizás no sean del todo objetivos, es importante revisar los datos. A continuación, te presento una tabla comparativa entre el iPhone 15 y el iPhone 16 con todas sus especificaciones.

Especificación iPhone 15 iPhone 16 Pantalla 6.1 pulgadas Super Retina XDR 6.1 pulgadas Super Retina XDR Resolución 2532 x 1170 píxeles 2556 x 1179 píxeles Tasa de refresco 60 Hz 120 Hz ProMotion Procesador A16 Bionic A18 Bionic RAM 6 GB 8 GB Almacenamiento 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Cámara principal Doble cámara 48 MP + 12 MP Doble cámara 48 MP + 12 MP con mejoras en fotografía computacional Cámara frontal 12 MP con apertura f/1.9 12 MP con apertura f/1.8 y mejor rendimiento en condiciones de poca luz Batería Hasta 20 horas de reproducción de video Hasta 22 horas de reproducción de video Conectividad 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4 Carga Carga rápida con MagSafe Carga rápida con MagSafe Resistencia al agua IP68 IP68 Sistema operativo iOS 18 iOS 18 Materiales Aluminio y vidrio Aluminio reciclado y vidrio de cerámica nanoestructurada Precio Desde 859 € Desde 959 €

El nuevo dispositivo presentado ayer puede dar la impresión de que no incluye demasiadas novedades, pero no hay que dejarse engañar. Como mencioné al principio, hay un avance considerable en el iPhone 16 en comparación con el modelo anterior, más notable incluso que el salto del iPhone 15 respecto a su predecesor.

Lo principal, nuevo procesador y cámara

El año pasado, el iPhone 15 contaba con un chip de 2022, mientras que el iPhone 16, presentado ayer, tiene un procesador diseñado específicamente para este modelo: el chip A18. Esto es, de entrada, un punto favorable en comparación con el iPhone 15.

Por otro lado, creo que la mejora más importante se encuentra en el sistema de cámaras. En el iPhone 16, hay un aumento significativo en la calidad, lo que, combinado con el uso de la inteligencia artificial a partir de 2025, podría resultar en un salto importante en la calidad de fotos y vídeos. Por ejemplo, incorpora un ultra gran angular de 48 Mpx y un zoom óptico de hasta 5X. También incorpora el modo de fotografía macro, ideal para llevar tu experiencia fotográfica un paso más adelante.

El iPhone en la mano

El nuevo modelo también ha sido equipado con un botón de control de cámara, además del botón de acción, que considero una mejora muy interesante. A falta de tener el iPhone 16 en las manos, lo que vimos ayer invita al entusiasmo: un botón dedicado exclusivamente a controlar la cámara, evitando tener que tocar la pantalla. Esto puede proporcionar una experiencia más cercana a manejar una cámara fotográfica. Respecto al botón de acción, que se incorporó en la serie Pro del año pasado, es una excelente mejora que ahora se democratiza.

Pantalla y batería

En cuanto a la pantalla, podemos decir que es similar tanto en calidad como en tamaño, con 6,1 pulgadas, por lo que el cambio en este aspecto no es demasiado relevante.

Otro de los cambios interesantes viene en la duración de la batería, ya que el iPhone 16 es capaz de proporcionar dos horas más de uso en la visualización de vídeos. Es decir, hay una mejora significativa. Además, este nuevo modelo también puede cargarse al 80 % de su capacidad en solo media hora, algo fantástico cuando tenemos prisa y nos damos cuenta de que no hemos cargado el dispositivo.

En cuanto a los colores, el iPhone 15 también está disponible en cinco colores, al igual que el iPhone 16. Aquí es cuestión de gustos: los tonos de este año son quizás más desenfadados y alegres, con opciones como azul ultramar, verde azulado, rosa y negro.

Pasar por caja

Y a la hora de hablar de precios, si compras el iPhone 16 en la página de Apple, partirás de un precio base de 959 € para el dispositivo de 128 GB de capacidad. El iPhone 15 se puede adquirir en la misma web por 859 €, es decir, pagarás 100 € menos. No obstante, puedes encontrar precios más competitivos para el modelo del año pasado en lugares como Amazon u otras tiendas online. Tu operador telefónico también podría ofrecerte un buen precio, lo que podría hacer que el ahorro merezca la pena.

Particularmente, por la diferencia de precio que ambos tienen en la página web de Apple, creo que este año el iPhone 16 es una apuesta que gana la partida frente al iPhone 15. Por 100 € más, no parece justificable optar por un modelo del año pasado con un procesador de 2022 Es cierto que muchos usuarios no tienen grandes exigencias, y lo que hacen con el iPhone 16 podrían hacerlo con el iPhone 15, el iPhone 14 o incluso el iPhone 13. Sin embargo, hay que pensar a futuro: la inteligencia artificial de Apple estará disponible para el iPhone 16, no para los otros modelos, y quizás ahí es donde veremos el verdadero potencial de este dispositivo.

Finalmente, y no menos importante, es el precio que obtendrás por el dispositivo si deseas venderlo más adelante. Si en tres o cuatro años decides cambiarlo, lógicamente obtendrás algo más de dinero por el iPhone 16 que por el iPhone 15. Toma nota también de algunos consejos interesantes para cuando vayas vender tu teléfono.

Por lo tanto, mi apuesta personal sería por el iPhone 16 en lugar del iPhone 15, ya que la diferencia de precio en la página oficial no es significativa. Reconozco que doy muchísima importancia al apartado fotográfico, y esta es una de las razones de peso por las que me decido por el modelo de este año. Ahora bien, encuentras una oferta interesante por un iPhone 15 nuevo que pueda merecer la pena y estos cambios no son demasiado importantes para ti, ya sabes por donde puedes tirar.