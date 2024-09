Me voy a comprar el iPhone 16: cómo acertar en la venta de tu teléfono anterior

Hoy se desvelarán todos los detalles sobre el nuevo dispositivo de Apple, el iPhone 16. Recuerda que tienes una cita a partir de las 7:00 de la tarde, hora peninsular española, y que OKDIARIO estaremos cubriendo el evento. Si tienes en mente adquirir este dispositivo para actualizarte y deseas vender el teléfono anterior con las mejores garantías, te puedo proporcionar una serie de consejos y que son fruto de la experiencia, tras bastantes dispositivos vendidos que han ido pasando por mis manos. Esto puede ayudarte a que la meta sea mucho más rápida y que consigas el mayor valor posible por tu teléfono.

Vender tu teléfono mejor y pronto

A tu disposición, tienes diferentes plataformas para vender productos de segunda mano, como Wallapop o foros especializados. Particularmente, me gusta mucho Wallapop por la gran cantidad de movimiento que hay, pero es necesario siempre tomar unas precauciones porque las estafas están a la orden del día. Dejando esto de lado, que merecería un capítulo aparte, si tienes un buen perfil en Wallapop con numerosas ventas y valoraciones positivas, ya tienes un buen comienzo.

Si no tienes cuenta en esta aplicación o en otras, lo más probable es que te cueste más concretar la venta, porque como es natural, es complicado que alguien se fíe de una persona con cero o con pocas valoraciones. Aunque Wallapop estaba pensado originalmente para realizar tratos en mano, siempre puede pedir ayuda alguna persona de tu confianza que tenga un mejor perfil que tú en Wallapop.

Pero vayamos a lo importante, un teléfono se vende mucho mejor si cumple la que, para mí, es la premisa principal, que el anuncio sea lo más detallado posible. Por supuesto, poner fotos de la página web del fabricante es un motivo para la desconfianza, ya que el usuario lo que desea ver es el teléfono concreto que va a comprar y su estado. El apartado fotográfico es muy importante, haz todas las fotos que puedas, en Wallapop, puedes subir hasta 10 por anuncio, con especial atención a aquellas en las que se reflejen los posibles daños o desperfectos que puedan tener el teléfono. No los ocultes, el comprador los descubrirá muy pronto y te pedirá explicaciones, el reembolso o bien, que le devuelvas alguna cantidad de dinero. Si tiene una grieta en la pantalla, por minúscula que sea, hay que hacer foto y decirlo. Si la batería está en las últimas porque su salud ronda en 76 %, debes decirlo. Si una vez se te cayó al suelo, rompiste la pantalla y la cambiaste, deberás especificar esa reparación.

El texto debe ser claro, siendo sincero. Aquello tan famoso de «poco uso» cuando llevas un año machacando el teléfono tampoco es algo que tiene mucho recorrido. Recuérdalo, la sinceridad es el mejor punto de partida para que puedas vender tu teléfono en poco tiempo.

Cuando compro un teléfono, o cualquier dispositivo, siempre lo hago pensando que más adelante lo puedo llegar a vender. Por eso siempre conservo las cajas y todos los accesorios. Se vende mucho mejor un teléfono que conserva la caja y todo lo que ella contiene, que uno cuya caja se perdió. Por eso, un teléfono con caja y accesorios se puede vender algo más caro que uno que carece de ella.

El precio, siempre ser realista

Basta darse un vistazo por cualquier foro o aplicación como Wallapop para comprobar que hay personas que tratan de vender sus teléfonos de segunda mano a un precio realmente escandaloso. Esto ya de por sí es un error de partida, prefiero poner un precio acorde a lo que vale e indicar en el texto del anuncio que se trata de un producto cuyo precio no es negociable. Aun así, siempre habrá alguien que tratará de regatear el precio, pero esas palabras mágicas de «no negociable» en el anuncio, ya te libera bastante gente que va directamente a marear.

Si no sabes lo que pedir por el dispositivo, lo mejor es que hagas una búsqueda en esta aplicación o foros y ver a cuánto están vendiendo los teléfonos. Si ves un precio alto o escandalosamente bajo trata de conocer las causas, incluso puedes hacer la media aritmética de los precios que tengan los productos similares al tuyo.

Un buen imán para las ventas es ofrecer el envío gratuito. Es decir, incluirlo en el precio total del teléfono. Wallapop sabes que siempre le va a cobrar al comprador una comisión y el coste del envío, por lo que puedes descontar ese dinero editando el anuncio. Si te decantas por algún foro para vender, indica que tu precio incluye el envío. Hay opciones de envío asegurado y con números de seguimiento realmente económicas. Si sabes buscar bien, por ejemplo, el servicio de Correos cuenta desde su página web con esta posibilidad y dispones de envíos certificados por poco menos de cinco euros.

El trato con los posibles compradores

Si en mi anuncio tengo el puesto que el precio es no negociable y automáticamente entra alguien y sin saludar me ofrece una cantidad menor, no pierdo el tiempo. Le aplico un bloqueo y aquí paz y allí gloria. Debes valorar si estás dispuesto a seguir negociando o no, porque puede que tu anuncio lleve tres meses colgado y la venta no se termina de materializar, lo más probable es que el precio esté fuera de lo que es habitual.

Un comprador siempre desea percibir esa sensación de confianza cuando va a gastarse bastante dinero en comprar un teléfono de segunda mano. Por tanto, es lógico que te pida fotografías adicionales, o incluso un vídeo. Esta medida, aunque suponga un esfuerzo para ti, ayuda a favorecer que el artículo se venda. Además, es necesario que también te pongas en su lugar y probablemente tú harías lo mismo si vas a gastarte, por ejemplo, 500 € de un teléfono de segunda mano.

El trato con los compradores es lo que determina moviendo la balanza hacia un lado o a otro. Quizás alguno te solicite una reserva, generalmente es una política que no aplico si el artículo es bastante jugoso y me lo puede quitar rápido de las manos. En esos casos, prefiero no perder la venta y decir que no reservo el teléfono a nadie, que el primero que pague se lo lleva. Por el contrario, si se trata de un artículo que ya lleva tiempo puesto, Sol flexible con respecto a las reservas, eso sí, marcando yo el aquello de «dame unos días para pensarlo» debe ser concretado en el tiempo que se estime oportuno, generalmente 48 horas como máximo. Eso sí, una vez el compromiso de que le reservas el teléfono a alguien, si inmediatamente después viene una persona dispuesto a comprar, debe ser sincero y cumplir con tu palabra.

Si la venta se realiza a distancia, siempre se cobra antes de enviar. Esta es una línea roja que nunca quebranto, y si algún comprador no se fía de mí, ese no es mi problema, porque mi historial es el que me avala. Ahora bien, desde el momento que la persona ha realizado el pago, pongo todos mis esfuerzos por enviarle el artículo a la mayor brevedad posible, y en cuanto quede enviado, se lo notifico personalmente y le mando el número de seguimiento si la venta la he realizado por un canal que no sea Wallapop. De esta manera, no tiene esa sensación de intranquilidad hasta que reciba el paquete. Recuerda embalarlo bien, ir a un bazar y comprar un rollo de papel de burbujas y cita adhesiva cuesta muy poco y evita muchísimos disgustos.

Con todas estas premisas, vender un teléfono o cualquier otro dispositivo es algo que no me suele quitar demasiado tiempo y como la persona que ha comprado va a quedar satisfecha, no dudará en volver a confiar en ti si pones a la venta algo interesante.