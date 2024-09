Fecha y hora exacta de la presentación de Apple en España: cuándo sale el iPhone 16

Mañana es la fecha elegida por Apple para la presentación del iPhone 16, cargado de novedades, uno de los eventos más esperados del año desde el Steve Jobs Theater. Será desde las 19:00 horas en la península y en este medio estaremos en directo para que puedas seguir la presentación al detalle. Te adelantamos toda la información que has de saber sobre el nuevo dispositivo de la marca de Cupertino

Unas pinceladas del iPhone 16

Hablar de iPhone 16 y sus novedades es hacerlo de un concepto, porque finalmente serán previsiblemente cuatro modelos, al igual que lleva un tiempo ocurriendo

iPhone 16 (6,3 pulgadas)

iPhone 16 Plus (6,9 pulgadas)

iPhone 16 Pro (6,3 pulgadas)

iPhone 16 Pro Max (6,9 pulgadas)

Puede que este año no haya demasiada diferencia en cuanto a la denominación del procesador y los modelos «no pro» no contarían con un procesador del año anterior. El iPhone 16 y el iPhone 16 Plus ya tendrían el chip A18, mientras que los modelos contarían con uno algo más avanzado, pero manteniendo la misma arquitectura y que se denominaría A18 Pro.

También habría preparado unos modelos de iPhone con marcos mucho más delgados, y el botón silencio desaparecería ya en toda la serie. Es decir, tanto el iPhone 16, como el iPhone 16 Plus contaría con el botón de acción que el año pasado fue una novedad en el iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Hablando de nuevos avances en el plano físico, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max contarían con un botón de captura para realizar fotografías de una forma más cómoda.

La eficiencia de la batería también serían una realidad, lo que permitiría sacar algo más de provecho y rendimiento. También se espera que las baterías de todos los iPhone tengan un aumento de capacidad. La carga rápida también tendría una mejora significativa de la potencia, lo que reduciría el tiempo para que el iPhone quede cargado.

El almacenamiento sería de 128 GB para el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus, mientras que para los modelos Pro la base aumentaría hasta los 256 GB. Uno de los rumores que cobra más fuerza es que estos modelos pro podrían alcanzar los 2 TB de capacidad.

Cuándo salen a la venta estos dispositivos en España

Las fechas más probables de salida a la venta del iPhone 16 es la del próximo viernes 20 de septiembre. Como suele ser habitual, se abrirá un periodo de reservas que comenzará, de manera posible, el viernes 13 de septiembre. Así que, podrás recoger tu dispositivo en cualquier tienda Apple el día 20 o bien, a partir de esa fecha lo recibirás en tu domicilio si lo compras de forma online.

Precios del iPhone 16 en España

La nueva línea de iPhones se espera que mantenga precios competitivos, adaptándose a las diferentes necesidades y preferencias de los usuarios. El modelo base, el iPhone 16 con 128 GB de almacenamiento, se ofrecerá a 799 dólares en el mercado estadounidense y 959 euros en Europa. El iPhone 16 Plus, también con 128 GB, elevará su precio a 899 dólares y 1.109 euros, respectivamente. En cuanto a la serie Pro, el iPhone 16 Pro, con 256 GB de almacenamiento, se lanzará por 1.099 dólares en Estados Unidos y 1.349 euros en Europa. Por último, el iPhone 16 Pro Max, con la misma capacidad de 256 GB, estará disponible por 1.199 dólares y 1.469 euros. Cada aumento en la capacidad de los dispositivos suele tener un aumento de precio de uno 100 €.

¿En qué colores estará disponible el iPhone 16?

Apple seguirá apostando por una paleta de colores variada para sus nuevos dispositivos. Tanto el iPhone 16 como la serie iPhone 16 Pro se estima que estarán disponibles en blanco, negro, azul, verde y rosa, una paleta muy amplia. Además, hay rumores de que la serie Pro podría incluir un exclusivo color bronce titanio, lo que añadiría un toque de distinción y un color inédito a estos modelos premium. Personalmente, parece un guiño al color oro que estaba disponible en el iPhone 5s de 2013.

Pidan algo más de 24 horas para que sepamos realmente cómo es el iPhone 16 y las novedades que incorpora. Te invitamos a seguir nuestro directo especial especial que tendrá lugar a la hora de comienzo del evento y en el que podrás seguir al detalle toda la información sobre uno de los productos más esperados del año.