Buenos descuentos en tecnología

Samsung Galaxy S20 FE 5G 6GB + 128GB

Este dispositivo fue un bombazo cuando vio la luz, pero sigue brillando a muy buena altura. Un precioso color azul marino, pantalla Infinity y 6 GB de RAM hacen de él una propuesta muy interesante. Sus cámaras dan un rendimiento único, y gracias a su módem 5G puedes navegar tan rápido como desees. Por fin baja de los 600 euros, tuyo es por 599. Y es que Samsung es capaz de hacer magia con sus dispositivos, este es una prueba de ello.

Cámara deportiva GoPro HERO 10 Black

El último lanzamiento de los californianos es ahora tuyo por 429 euros. esta cámara es capaz de grabar a 5,3 k y disparar fotos de 23 mpx de resolución. Pero aún hay más, el contenido que hagas se sube directamente a la nube, por lo que no tienes que preocuparte por nada. De remate, carga rápida para poder tenerla a punto en muy poco tiempo. No cabe duda de que es una gran cámara deportiva, si no la mejor.

Cámara Instantánea analógica Polaroid GO

Para los amantes de lo añejo no hay nada mejor que esta cámara Polaroid. Un retroceso de más de 40 años que tiene mucho de emocionante. Por solo 89 euros tienes la oportunidad de revivir cómo era la fotografía analógica con la magia de disparar y tener la foto al instante. Si no para ti, un regalo de los que causa impacto.

Huawei Watch GT 2 Sport 46mm

La elegancia personificada en el reloj de caballero y que mezcla lo deportivo con lo formal se materializa en esta pieza. Por solo 129 € es tuyo, y cuenta con la tecnología más avanzada para proporcionarte la mejor experiencia. Puedes utilizarlo tanto en tu dispositivo Android como en iOS, y está preparado para aguantar todo lo que le echen, siendo la duración de su batería de 14 días. Puedes registrar tu actividad física y deportiva de manera sencilla. Un reloj que es toda una oportunidad, ya que su precio ha bajado considerablemente.

Sony XR-55X90J BRAVIA XR FULL ARRAY

Llega el momento de cambiar tu vieja televisión por esta maravilla que trae Sony. Un panel de 55″ con inteligencia cognitiva. ¿Sabes lo que es? Pues esta Tv es capaz de aprender cómo ven y escuchan los humanos y adaptan ñas emisiones a esta forma. El resultado, una experiencia única. Además cuenta con Google TV, resolución 4K y sonido envolvente. Todo esto por 949 euros. Un precio de derribo para una TV de 2021. Y es que los descuentos El Corte Inglés vienen jugosos este año.

Auriculares de diadema Sony WH-CH710NB

A la hora de hablar de sonido, hacerlo de Sony es sinónimo de calidad y garantía. Con sus auriculares de diadema con cancelación activa de ruido, la experiencia de escucha es mucho más cercana. Un peso ligero, ajuste perfecto a cualquier oreja y 35 horas de escucha inalámbrica ininterrumpida hacen que sus 79 euros de precio compensen mucho la inversión. ¿Puedes pedir algo más? Un color azul marino muy elegante.

Barra de Sonido LG SP2 100W

La mejor experiencia a la hora de ver una buena película viene por acompañar nuestra TV con una barra de sonido como la que propone LG. Adecuada para aparatos de, al menos, 40 pulgadas, cuenta con Dolby Digital, s9alida y entrada HDMI, Audio Return Channel (ARC) y bluetooth 4.0. No es lo mismo ver una peli, que hacerlo viviendo la experiencia de sentir toda la emoción que proporciona una barra de sonido. Se queda en 149 euros, 30 menos de su precio habitual.

