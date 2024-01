Descubre los nuevos portátiles Swift Go AI de Acer con la tecnología de procesadores Intel Core Ultra

Tal y como adelantábamos hace unos días, la firma tecnológica ya ha presentado en el CES de Las Vegas cómo son sus nuevos ordenadores portátiles. Destinados a ofrecer el mejor rendimiento gracias a unas capacidades sorprendentes, estos ordenadores son la nueva punta de lanza que va a llevar a Acer a una mayor versatilidad.

Acer Swift, para creadores de contenido

Esta línea de portátiles ultraligeros Swift con los nuevos procesadores Intel Core Ultra, incorporan la primera unidad de procesamiento neural (NPU) de Intel y capacidades integradas de aceleración por IA. Esta innovación marca un hito en la industria de los portátiles, ofreciendo un rendimiento superior y funciones de IA que mejoran significativamente la experiencia del usuario. Los nuevos modelos Swift están especialmente diseñados para satisfacer las crecientes demandas en la creación de contenidos, el trabajo escolar, la productividad y el entretenimiento.

James Lin, director general de Portátiles en Acer, comentó sobre la expansión de la línea Swift con estos nuevos procesadores. Según Lin, la introducción de estos modelos responde a la necesidad de proporcionar a los clientes experiencias premium en portátiles de alta calidad, aprovechando la tecnología respaldada por IA para un uso del PC más emocionante y eficaz. Estos portátiles incluyen actualizaciones impresionantes que ayudan a los usuarios a realizar múltiples tareas de manera más eficiente y efectiva.

Jim Johnson, vicepresidente Senior y director general del Client Business Group de Intel, destacó la colaboración técnica con Acer. Según Johnson, el enfoque de esta colaboración va más allá de la CPU, centrándose en la eficiencia energética, los gráficos y los usos de la IA. Los portátiles Acer Swift Go y Acer Swift X 14 son ejemplos destacados de PCs con IA que se están introduciendo en el mercado, impulsados por los procesadores Intel Core Ultra y una nueva NPU para habilitar la inteligencia artificial en el cliente.

Los mejores componentes

Los portátiles Acer Swift Go representan lo último en tecnología con sus pantallas OLED, Wi-Fi 7 y funciones de IA. Verificados como portátiles con la plataforma Intel Evo, los modelos Acer Swift Go 16 y Swift Go 14 están equipados con los nuevos procesadores Intel Core Ultra y GPU Intel Arc integrados. Estos modelos ofrecen una combinación de rendimiento de primera calidad y una duración de batería impresionante, ideal para usuarios que necesitan movilidad y potencia.

Las mejoras adicionales destinadas a potenciar las experiencias de usuario y la creatividad con funciones respaldadas por IA hacen que las líneas de portátiles Swift Go sean aún más atractivas. Por ejemplo, el acceso a Copilot de Windows con un solo clic de la tecla Copilot dedicada en el teclado del portátil permite a los usuarios aprovechar la potencia de la IA para optimizar el tiempo que dedican trabajando, creando y jugando en el dispositivo. Estos ordenadores también disponen de una cámara web QHD de 1440p con TNR, que ofrece un vídeo de mayor calidad, junto con las funciones de videoconferencia potenciadas por IA de Acer PurifiedView, incluyendo desenfoque de fondo, encuadre automático y contacto visual. La cámara web se complementa con la tecnología Acer PurifiedVoice 2.0 con reducción de ruido de IA, que se combina con los tres micrófonos para capturar audio nítido y claro, así como la posibilidad de reducir el ruido de fondo y las voces más allá del hablante.

Conexiones ultrarrápidas

La incorporación de Intel Wi-Fi 7 ofrece velocidades de conexión a Internet hasta 2,4 veces más rápidas que Wi-Fi 6E y mantiene los portátiles conectados cuando sea necesario. Este avance es especialmente relevante en un mundo cada vez más interconectado, donde la velocidad y la fiabilidad de la conexión a Internet son fundamentales para la productividad y el entretenimiento.

Ambos modelos de la serie Swift Go incorporan un chasis de aluminio fino y ligero, un sello distintivo de la línea Swift. Este diseño no solo proporciona una estética elegante y moderna, sino que también garantiza la durabilidad y la portabilidad del dispositivo. Además, estos portátiles pueden abrirse hasta 180 grados, permitiendo una colocación plana que facilita la colaboración y la interacción con el contenido de manera más cómoda.

El Swift Go 14 ofrece la opción de un touchpad con iluminación multicontrol en determinados modelos, lo cual permite comandos multimedia directos, y un touchpad OceanGlass que garantiza experiencias de desplazamiento fluidas y productivas. Estas características son particularmente útiles para usuarios que dependen de la precisión y la eficiencia en su interacción con el dispositivo. Además, ambos modelos cuentan con un espacio de desplazamiento un 44% mayor, facilitando el control sin necesidad de un ratón externo.

Los modelos Swift Go ahora incorporan la última versión de Intel Unison 2.0, que permite una conexión rápida y sencilla entre el portátil y los dispositivos Android o iOS del cliente. Esta característica es esencial para mantener una experiencia de usuario integrada y sin fisuras en un ecosistema de dispositivos cada vez más diverso.

Al igual que sus predecesores, los nuevos dispositivos Swift Go cuentan con pantallas OLED vibrantes y ricas en color. Estas pantallas ofrecen un brillo máximo de 500 nits, una gama de colores DCI-P3 del 100% y están certificadas con DisplayHDR True Black 500. Las imágenes en estas pantallas son vivas y detalladas, lo que es especialmente notable en la pantalla OLED 3,2K de 16 pulgadas del Swift Go 16, con una resolución de 3200 x 2000 y una frecuencia de refresco de 120 Hz. Por su parte, el Swift Go 14 presenta una pantalla OLED 2,8K de 14 pulgadas con una resolución de 2880 x 1800 y una frecuencia de refresco de 90 Hz. Ambos modelos incluyen la certificación de pantalla TÜV Rheinland Eyesafe, lo cual ayuda a reducir los efectos de la fatiga ocular. Además, ofrecen la opción de pantallas táctiles WUXGA para permitir la entrada táctil y con lápiz, lo cual es particularmente útil para tomar notas y hacer bocetos.

Los portátiles Swift Go también admiten hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta un SSD PCIe Gen 4 de 2 TB actualizable con ranuras dobles. Esta capacidad de almacenamiento y memoria es ideal para usuarios que manejan grandes cantidades de datos y aplicaciones exigentes. La inclusión de la última selección de puertos para conectarse a periféricos y pantallas, incluyendo puertos USB Type-C duales con Thunderbolt 4, un puerto USB Type-A con carga offline, HDMI 2.1 y un lector de tarjetas microSD, garantiza una versatilidad excepcional en la conectividad. Los portátiles también incluyen Bluetooth LE Audio para mejorar el audio inalámbrico, lo cual es una ventaja para usuarios que dependen de una comunicación clara y efectiva o que disfrutan del entretenimiento multimedia.

Así es el Acer Swift X 14

Por otro lado, el Acer Swift X 14 representa un hito en la gama de PCs con IA, especialmente diseñado para creadores y estudiantes. El nuevo modelo SFX14-72G amplía la tradición de Acer de ofrecer potentes combinaciones de hardware y pantallas asombrosas. Con los últimos procesadores Intel Core Ultra, GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 para portátiles y un nuevo panel OLED de 2,8K verificado por Calman, el Swift X 14 está preparado para manejar tareas exigentes como transmisiones en directo, edición de vídeo y renderizado 3D de alta calidad.

Equipado con los nuevos procesadores Intel Core Ultra Serie H y GPUs NVIDIA GeForce RTX 4070 para portátiles, este portátil de gama alta ofrece flujos de trabajo más rápidos y mejorados con IA. La tecnología NVIDIA DLSS 3.5 proporciona Ray Tracing basado en IA para mejorar los efectos de iluminación y la resolución en aplicaciones y videojuegos que demandan muchos recursos. Además, el Swift X 14 está validado por NVIDIA Studio, optimizado con controladores NVIDIA Studio preinstalados e incluye Copilot de Windows integrado (con una tecla Copilot dedicada) que aprovecha la potencia de la IA para trabajar junto a los usuarios cuando navegan por sus dispositivos y aplicaciones.

La pantalla Calman-Verified OLED de 14,5 pulgadas y 2,8K del Swift X 14 garantiza una impresionante precisión del color con Delta E<2 en animaciones, fotos y vídeos. Esto es esencial para creadores y profesionales que necesitan una representación exacta del color en sus trabajos. Los colores vivos se combinan con una claridad increíble en la pantalla OLED, gracias a sus capacidades de gama de colores 100% DCI-P3, la clasificación de alto contraste y el brillo máximo de 500 nits con certificación V VESA DisplayHDR TrueBlack 500. La pantalla del Swift X 14 incluye la tecnología Acer Light Sensing, que ajusta automáticamente la temperatura del color y el brillo según las condiciones de luz. Además, su frecuencia de actualización de 120 Hz proporciona una experiencia de visualización de vídeo y entretenimiento de alta calidad.

Este modelo no solo es ideal para crear contenidos, sino también para la productividad en el trabajo o entornos estudiantiles. Las videollamadas son más fluidas gracias a su cámara web FHD con Reducción Temporal de Ruido habilitada por IA, Acer PurifiedView y PurifiedVoice 2.0, también con tecnología de Reducción de Ruido AI. Estas características, junto con tres micrófonos, garantizan una captura de audio mejorada y una claridad visual y de audio superior.

En cuanto a conectividad, cuenta con puertos dobles USB Type-C, HDMI 2.1 y un lector de tarjetas MicroSD, así como Wi-Fi 6E y Bluetooth LE Audio, asegurando que los dispositivos permanezcan funcionales y conectados. Además, dispone de tecnologías térmicas avanzadas como un gran ventilador, tubos de calor de cobre D6 duales y un teclado con entrada de aire dedicada, que mantienen el portátil a una temperatura óptima. Por último, el Swift X 14 ofrece hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta 1 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4.

Precio y disponibilidad

El Acer Swift Go 16, el Acer Swift Go 14 y el Acer Swift X 14 estarán disponibles a partir de febrero desde 1.149€, 1099 y 1799 euros respectivamente.