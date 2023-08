Cómo evitar sorpresas con el uso de datos móviles en el extranjero

Salir al extranjero en vacaciones puede suponer un problema si hacemos un uso indiscriminado de nuestra tarifa de datos móviles. Toma nota de todo lo que debes hacer para que tu viaje no implique más adelante un disgusto en la factura del teléfono.

¿Puedo estar tranquilo en mi viaje?

Tal y como podemos ver en la web oficial de la Unión Europea, «si viajas desde tu país de residencia a otro país de la UE, no tienes que pagar recargos adicionales por usar tu teléfono móvil. Esto se conoce como «itinerancia o roaming sin recargos» o «itinerancia como en casa». Las llamadas (a móviles y a fijos), los mensajes de texto (SMS) y el uso de datos (navegar por la web, emitir música o vídeo, etc.) están sujetos a las mismas tarifas que las llamadas, mensajes y datos en tu país de residencia».

Ahora bien, la cosa cambia cuando viajamos a países como Suiza, Reino Unido o Noruega, que no forman parte de la UE y que pueden aplicar cargos. Por eso, consulta si vas a viajar a alguno de los países que no están en esta lista para evitar disgustos:

Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.

Siempre es interesante consultar con tu operadora si aplica algún tipo de coste adicional. Por ejemplo, hay compañías en España que sí incluyen en la tarifa las llamadas hechas desde el Reino Unido y por tanto, no tienen coste.

Con respecto al uso de datos móviles, se aplican las mismas condiciones que si navegaras en España. Y si viajas a lugares fuera del entorno europeo, lo mejor es hablar previamente con la operadora para conocer los costes y la posibilidad de aprovechar algún tipo de bono por navegar o llamar.

Las compañías aplican las «políticas de uso razonable» de los datos móviles. Por ejemplo, si estás en Francia y vas a navegar con tu móvil, no se aplicarán cargos, pero esto hay que tomarlo con reservas. El operador debe comunicarte previamente de cuántos datos dispones con los servicios de roaming. Si superas ese volumen en tu viaje, te cobrará un recargo. No obstante, este recargo no podrá ser superior al límite máximo del precio mayorista, que era de 2 euros/GB más IVA en 2022. Vamos, que no es buena idea que indiscriminadamente te pongas a ver una película tras otra con el móvil, ya que puedes tener un recargo posterior.

Para evitarlo, conviene aprovechar las redes WiFi del hotel o las públicas, con las consabidas reservas, o bien, comprar una tarjeta prepago en el país de destino, que son económicas y te van a librar de problemas futuro.