Mira por ti: todo lo que no debes consultar desde una WiFi pública

Las redes WiFi que ponen a nuestra disposición centros comerciales o cadenas de restauración son un excelente recurso para aquellas personas que no desean gastar su tarifa de datos. Sin embargo, son muy vulnerables y tu seguridad puede verse comprometida. Si bien puedes utilizarla sin problema, una red WiFi pública no es nada recomendable a la hora de consultar cierto tipo de contenidos. Toma nota de todo aquello que no debes hacer cuando consultas una red de estas características.

WiFi pública: esto mejor que no

Estas redes no suelen requerir ningún tipo de contraseña ni sistema de autenticación, y si lo hacen, es bastante liviano y sencillo de violentar por parte de una persona con los conocimientos adecuados. Mientras te tomas un café en el centro comercial con tranquilidad, puede que una persona que esté próxima con un ordenador portátil esté monitorizando estas redes y cazando nombres de usuarios y contraseñas. Por tanto, no se trata de que no utilices este tipo de redes, sino que la información que consultes no vaya a poner en compromiso, tu seguridad.

Consultar tu banca online

Es lo primero que no debes hacer cuando te conectas a una red WiFi pública. Puedes pensar que se trata de un tipo de acceso seguro, porque en muchas ocasiones debes autenticarte por SMS. Da igual, el hacker puede capturar tu nombre de usuario y tu clave de acceso y no necesita hacer algo demasiado complejo para que el SMS tampoco sea un inconveniente. Por tanto, si te encuentras en la necesidad de consultar tu banca online utiliza los datos móviles.

Redes sociales

En estas redes volcamos muchísima información personal, por lo que tampoco es muy conveniente que los utilices cuando estás conectado a la red WiFi de un centro comercial o de una cadena de restaurantes.

Almacenamiento en la nube

Por la misma razón que lo anterior, en estos servicios guardamos mucha información de relevancia, desde fotografías hasta documentos de trabajo. Por tanto, no hay nada mejor que utilizar la red de datos móviles en ese momento.

Consultar el correo

Se trata de la última cosa de la lista de cosas no recomendadas por hacer cuando estamos conectados a una red WiFi pública. Si pierdes el acceso al correo, puedes estar en una situación bastante comprometida.

Entonces, ¿se desaconseja usarlas?

Sí y no. Cuando nos ponemos a navegar con nuestro teléfono o nuestra tablet, muchas veces perdemos la noción de lo que estamos haciendo y podemos llegar a consultar lugares que pueden ser sensibles. En una red Wi-Fi pública, esto siempre puede poner en riesgo tu seguridad. Como consejo particular, dejaría el uso de este tipo de redes para una consulta rápida de un tema sin relevancia. Para lo demás, el uso de los datos móviles es lo más aconsejado, básicamente porque en la actualidad los operadores han abaratado mucho sus precios y proporciona gran cantidad de gigas por un coste muy razonable. Por supuesto, y en cualquier caso, el uso de una herramienta VPN es poner una barrera para que los delincuentes lo tengan algo más difícil. Consulta este artículo para saber qué es una aplicación VPN y para que puedes utilizarla.