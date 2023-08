¿Qué hago con mi viejo smartphone? En vacaciones esto es lo más sensato

Hemos publicado algún que otro artículo sobre los nuevos usos que puedes darle a un dispositivo móvil antiguo. Desde utilizarlo como reproductor de música a emplearlo de forma exclusiva como despertador. Pero si tu viejo móvil tiene ya algún tiempo, tampoco te vayas al año 2007, y deseas proporcionarle una nueva vida muy útil, sin duda, esta es la más indicada de cara a los periodos vacacionales.

Tu viejo móvil tiene mejor vida

Lo mejor de todo, es que no tienes que realizar ningún tipo de compra adicional para convertir tu viejo móvil en una cámara de vigilancia. Bastará con utilizar una aplicación que puedas instalar en ese dispositivo y también, en tu teléfono móvil actual, que será el que reciba las imágenes.

Una de ellas es Camy, que se encuentra disponible tanto como para teléfonos Android como para iPhone. Se trata de una aplicación gratuita, aunque puedes realizar algún tipo de compra asociada para mejorar su funcionalidad. No solamente puedes vigilar tu vivienda cuando no estás, sino el sueño de tu bebé o bien, activarse como detector de movimientos.

Pero sin lugar a dudas, si te vas a ir unos días de casa, lo más indicado es que pongas tu viejo teléfono móvil con la aplicación instalada en algún lugar de relevancia. Para mayor comodidad, un pequeño trípode siempre es la solución perfecta para conseguir una buena estabilidad de la imagen y que dispositivo no se caiga. Recuerda que el teléfono debe recibir corriente de manera continua, lo deberás de tener cargando siempre, porque si no agotarás la batería en muy poco tiempo

Si además no deseas dejar el Wi-Fi de casa enchufado, que es necesario para que se transmitan las imágenes, puedes hacerte con una tarjeta de datos móviles de prepago, que tienen un coste muy económico y que garantizan que puedas monitorizar tu vivienda desde tu lugar de vacaciones.

Es una forma bastante sencilla de ganar en tranquilidad y de seguir utilizando tu viejo teléfono móvil que tienes todavía en un cajón y no sabes qué vida darle. Si bien no se trata de un sistema de alarma, sí que podrás echar un vistazo a tu vivienda, desde el lugar en el que te encuentres, garantizando siempre una buena calidad de imagen. Ya no tienes excusa, no te costará nada aumentar la seguridad de tu vivienda cuando te vas de vacaciones, o incluso en esos pequeños momentos en los que la casa se queda sola y la intranquilidad recorrer tu cuerpo.