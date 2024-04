Aunque ahora Apple te dé la opción de que Safari no sea el navegador predeterminado por defecto, muchos de los usuarios utilizan esta aplicación nativa para navegar por Internet. En este artículo te voy a mostrar paso a paso cómo borrar el historial de Safari en un iPhone, un proceso muy sencillo y que ayudará a mantener la privacidad en el caso de que haya otra persona de que pueda acceder a tu teléfono.

Cómo borrar el historial de Safari

Lo primero que debes hacer, es situarte en la pantalla de inicio. Busca el icono de ‘Ajustes’ y pulsa sobre él.

En segundo lugar, desplázate con el dedo algo más abajo y encontrarás la pestaña ‘Safari’. pulsa sobre ella para acceder a todas las opciones de Safari y a continuar con el proceso de borrado del historial.

En este tercer paso, desliza el dedo por la pantalla hasta encontrar la opción rotulada ‘Borrar historial y datos de sitios web’. Pulsa sobre ella.

Llegamos al final. Ahora tienes la opción de borrar el historial, dependiendo del rango de fechas. Las que vienen determinadas son la última hora, el historial del día de hoy, el de hoy y ayer o, la opción más radical, eliminar todo el historial. Además, en el caso de que tengas un perfil personal o de trabajo, podrás elegir sobre cuál actuar. Si no es tu caso, deja marcada la opción de ‘Todos los perfiles’. Finalmente, para completar el proceso, pulsa la opción ‘Borrar historial’ y ya lo tendrás finalizado.

Ventajas de borrar el historial

Borrar el historial de navegación en Safari en el iPhone no solo es una medida más que interesante para proteger tu privacidad, sino que también puede ayudar a mejorar el rendimiento de tu dispositivo. Regularmente limpiar tu historial y datos de sitios web puede hacer que tu navegador vaya algo más ágil si se trata de un iPhone ya antiguo. Además, es un recordatorio de la importancia de ser consciente sobre qué información compartimos y almacenamos. Con estos simples pasos, tienes el control para asegurarte una experiencia de navegación más limpia y segura en tu iPhone. Pero recuerda que la mejor opción de seguridad con tu dispositivo móvil es que este se mantenga privado y solamente tengas tu acceso a él. Que nadie sepa cuál es tu código de acceso, ya que la información que contiene tu dispositivo es exclusivamente tuya. Y, personalmente, si hay otra persona que esto no lo llega a entender, el problema no lo tienes tú.