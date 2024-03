Cómo hacer que tu iPhone anuncie las llamadas entrantes

La opción de «Anuncio de llamadas» en el iPhone permite que el dispositivo te avise mediante voz quién te está llamando. Lo que puede parecer algo simple tiene mucha utilidad, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. En este artículo te indico cómo puedes activar esta opción y aprovechar una funcionalidad que puede ser muy útil en gran cantidad de ocasiones, al igual que la del «Aviso de llegada».

Anuncio de llamadas en iPhone: así se activa

Esta opción es muy sencilla de activar, estos son los pasos para que puedas recibir el anuncio de llamadas de tu iPhone, y así saber quién es la persona o entidad que trata de comunicar contigo sin que tengas que mirar la pantalla.

En primer lugar, debes pulsar sobre el icono de Ajustes de tu iPhone. lo podrás encontrar en el escritorio del teléfono, a no ser que lo hayas ocultado dentro de alguna carpeta.

Seguidamente, baja hasta encontrar la opción «Teléfono».

Arriba del todo, encontrarás la opción de «Anunciar llamadas», pulsa sobre ella. Verás que por defecto aparece marcada como «Nunca».

Ahora tienes la opción de elegir aquello que más te convenga. Por ejemplo, si activas «Siempre», el dispositivo va a anunciar cualquiera de las llamadas entrantes. O bien, puedes emplear la opción «Auriculares y coche» o solo «Auriculares». Así, en este último caso, el iPhone te dirá quién te está llamando cuando estás escuchando música o un podcast. En el caso del coche, es muy útil para para no tener que apartar la vista de la carretera si entra una llamada.

Esta opción de accesibilidad es muy útil en multitud de casos, no solamente se trata de algo que viene muy bien si tenemos tenemos una discapacidad visual. Por ejemplo, podemos activar la cuando estamos en casa, tenemos el teléfono encima de la mesa y estamos realizando algún otro tipo de actividad, como cocinar o limpiar. Así sabremos si esa llamada llamada que está entrando es conveniente que sea atendida o no. Recuerda que para que esto sea así y puedas escuchar quien te está llamando, tu iPhone no deberá estar en modo silencio, porque la llamada no podrás escucharla de ninguna manera. Ahora bien, si tu iPhone está en modo silencio y tienes puestos los auriculares y activado el anuncio de llamada, sí que funcionará.

Con este sencillo truco no vas a perderr aquella llamada relevante que debes atender sí o sí sin tener que descuidar otro tipo de cuestiones. Es un proceso totalmente reversible y que podemos dejar de utilizar cuando lo queramos. Una manera de sacar más provecho a tu iPhone y que probablemente no conocías.