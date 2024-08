Apple lo confirma: así es como puedes evitar las estafas más frecuentes en tu iPhone

Los estafadores están al acecho. En verano aumentan las estafas debido al incremento del uso del teléfono móvil. Las vacaciones y la relajación de los usuarios hacen que los ciberdelincuentes estén más pendientes para timar a nuevas víctimas. Si tienes un iPhone, los expertos de seguridad de Apple dan una serie de recomendaciones para proteger sus dispositivos. Estos consejos también son aplicables a móviles Android.

Estafas más frecuentes en iPhone

Antes de seguir consejos para evitar reconocer y evitar las trampas de los estafadores, es necesario saber cuáles son las estafas más frecuentes. La táctica más frecuente es la suplantación de identidad (phishing). Los ciberdelincuentes intentan obtener información personal de forma fraudulenta, concretamente desde el correo electrónico. Pero hay otros medios que son muy utilizados:

Correos electrónicos y mensajes fraudulentos que parecen ser de Apple u otras empresas legítimas.

Llamadas telefónicas o mensajes de voz fraudulentos de usuarios que se hacen pasar por personas del soporte técnico de Apple.

Ventanas emergentes y anuncios engañosos relacionados con problemas de seguridad o virus en tu dispositivo.

Falsas promociones que te ofrecen premios gratuitos.

Eventos y calendarios no deseados.

Cómo puedes proteger tus dispositivos Apple

Los expertos en seguridad de Apple te ofrecen recomendaciones para evitar las estafas de tus dispositivos.

No compartas datos personales ni información de seguridad como contraseñas o códigos de seguridad. Protege tu Apple ID con la autenticación de dos factores. No comparas la contraseña de tu Apple ID y códigos de verificación con nadie. No uses Apple Gift Cards para realizar pagos a otras personas. Identifica correos legítimos de Apple sobre compras en App Store o iTunes Stores. Infórmate sobre cómo proteger tus dispositivos Apple. Descárgate softwares de fuentes de confianza. No contestes llamadas de teléfono ni mensajes sospechosos. Comunícate con Apple a través de canales de soporte técnico oficiales. No cliques en enlaces o archivos sospechosos o no solicitados.

Cómo identificar mensajes fraudulentos

Usar correos electrónicos y mensajes de textos fraudulentos son técnicas muy comunes entre los estafadores. Éstos intentan copiar textos de empresas legítimas para engañarte y hacer que les proporciones informaciones personales y contraseñas. Estos trucos te pueden ayudar a identificar correos falsos:

La dirección de correo electrónico o el teléfono del remitente no coinciden con el nombre de la empresa a la que pertenecen.

El correo electrónico o el teléfono que usaron para comunicarse contigo son diferentes a los que le distes a esa empresa.

La URL no coincide con el sitio web de la empresa.

El mensaje es diferente a los que recibiste de esa empresa.

El mensaje te pide información personal, número de tarjeta de crédito o una contraseña.

El mensaje no es solicitado. Además, contiene un archivo adjunto.

Por otra parte, si recibes una llamada o un mensaje en el buzón de voz sospechosa, simplemente debes colgar. Si recibes una invitación en el calendario sospechosa, elimínala y no cliques en el enlace que hayan podido adjuntar. Si te aparecen ventanas emergentes o alertas en la que te ofrecen premios gratis, no te lo creas. No toques en los enlaces e ignora estos mensajes. Para evitar descargar softwares maliciosos, instala el de App Store u otro que obtengas desde el sitio web del desarrollador.

Apple te ofrece la posibilidad de reportar correos electrónicos, llamadas y mensajes sospechosos a través de sus correos oficiales que puedes consultar aquí:

Estafas por correo electrónico o mensajes de texto SMS : [email protected]

: [email protected] Estafas por llamadas o mensajes sospechosos en FaceTime : [email protected]

: [email protected] Estafas por suplantación de identidad o correos con algún tipo de acoso en iCloud: [email protected]

Utiliza estos consejos para evitar estafas que puedes recibir a través de llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos. Conocer cuáles son los timos más frecuentes y qué puedes hacer en estas situaciones, te ayudará a no caer en la trampa de los ciberdelincuentes.