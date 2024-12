Así puedes duplicar la duración de la batería en tu móvil sin aplicaciones externas

Hay ocasiones en las que la duración de la batería del móvil es un inconveniente. Sin embargo, puedes aplicar una serie de ajustes en tu dispositivo para duplicarla o, al menos, hacer que no se deteriore tan rápido. No lo dudes, ponlos en práctica para que tu móvil nunca te deje tirado.

Ajusta el brillo de la pantalla

Piensa en el tamaño de la pantalla de tu móvil. Gran parte de la energía se consume en ella, así que trata de ajustar el brillo de la pantalla de manera automática o, si lo tienes en modo manual, bájalo unos puntos para que no resulte tan brillante. Además de que tu vista se cansará menos, notarás que la batería dura más.

Desactiva la función Always On Display

Si tu dispositivo cuenta con la función de pantalla siempre encendida, denominada Always On Display o «Pantalla siempre activa», debes saber que esto es un auténtico sumidero de energía y, en la mayoría de los casos, no suele ser realmente útil. Desactívala y verás una mejora notable.

Reduce el tiempo de inactividad

Puedes reducir el tiempo de inactividad para que la pantalla se apague más rápido. Comprueba cuál tienes configurado y, si es posible, bájalo al mínimo, que suele ser de 30 segundos. Es un pequeño gesto que no notarás en tu día a día, pero que ayuda a que la batería no se descargue tan rápidamente.

Controla las conexiones innecesarias

Si no utilizas el Bluetooth porque no tienes reloj inteligente u otros dispositivos conectados, no tiene sentido que lo tengas siempre activado, igual que el Wi-Fi. Cuando estés fuera de casa, puedes notar una pequeña mejora en la duración de la batería si lo desactivas.

Usa fondos de pantalla oscuros

Si tu dispositivo cuenta con pantalla AMOLED u OLED, debes saber que los fondos de pantalla totalmente negros o donde este color predomine consumen menos batería. Con esta tecnología, un píxel negro es un píxel apagado, por lo que la batería se verá beneficiada, además de tu vista.

Desactiva asistentes inteligentes

Si no eres fan de los asistentes inteligentes, como Siri, Google Assistant o Alexa, desactívalos. En mi caso, Siri está presente en mi iPhone, pero rara vez interactúo con ella porque prefiero que el HomePod gestione las respuestas. Si los desactivas, también notarás un incremento en la duración de la batería.

Limita la carga al 80 %

Por último, limitar la carga al 80 % puede tener un efecto positivo en la vida útil de la batería a largo plazo. Trata de mantenerla entre el margen del 20 % y el 80 %, y empieza a desechar la idea de dejar cargando el teléfono toda la noche. Liberarte de la obsesión de alcanzar el 100 % es una auténtica maravilla.

Empieza a aplicar estos consejos

Todos estos pequeños ajustes no cuestan ningún esfuerzo, pero tienen un impacto positivo en la duración de la batería de tu móvil. Comienza a ponerlos en marcha y comprueba por ti mismo que realmente funcionan. Tu dispositivo, y tu tranquilidad, te lo agradecerán.