El truco del 20/80 que te permite alargar la duración de la batería de tu móvil

La batería de tu móvil puede tener una duración mucho más larga, gracias a este truco famoso y viral del 20/80. Hoy en día dependemos casi por completo de un tipo de teléfono en el que lo guardamos todo y más, tenemos nuestro mundo en él.

Es algo importante que nos dure al máximo posible una batería que se ha convertido en una herramienta básica. El corazón del teléfono puede tener una vida más larga si seguimos unos pasos básicos, sea cual sea la marca del teléfono.

La duración de la batería de tu móvil

Uno de los elementos que marca la vida útil de cualquier móvil es la batería. Este corazón que se ha convertido en una pieza esencial que hace que estemos más o menos tiempo conectado, lo podemos cuidar mucho mejor desde el primer día con unos sencillos trucos que quizás no conocías.

En esencia estamos ante la pieza central de cualquier dispositivo eléctrico. El problema de los móviles actuales es que sufren una incorrecta e inconstante carga. Quizás los cargamos de más por miedo a que nos quedemos sin las aplicaciones o esa conexión con el mundo que de otra forma no sabíamos que existía.

Esta herramienta de comunicación, tiene tantas aplicaciones que consumen más batería de la que esperábamos que quizás el primer paso, consistirá en eliminar lo que no necesitamos. Ten siempre activado el wifi en casa para gastar menos, pero también descubre una manera de poder cargarlo mucho mejor.

No lo dejes cargando toda la noche, no tiene ningún sentido y eso es algo que debes empezar a controlar. Es como si tu propio teléfono lo estuvieras condenando a una vida útil más corta. Hay que ir cargándolo, pero eso sí, en los tiempos que nos acabe marcando el teléfono y no al revés.

Los expertos han dado con un truco que realmente puede cambiarnos la vida. Alargando esa batería de la que vamos a depender. Siendo un elemento esencial para conseguir que todo encaje a las mil maravillas de una forma o de otra. Si nunca has oído hablar del método 20/80, ahora no vas a poder vivir sin él.

Toma nota de cómo conseguir aquello que te propones, verás que es mucho más fácil de lo que parece conseguirlo. Este truco es útil casi que para cualquier dispositivo.

El truco del 20/80 para alargar la duración de la batería de tu teléfono

Esta norma es muy fácil de recordar y realmente la vas a poder aplicar a cualquier dispositivo, desde tu teléfono, hasta el coche eléctrico que te acabas de comprar y cuya batería también quieres que funcione a las mil maravillas el máximo tiempo posible sin dar problemas.

La batería debe estar en unos niveles que se deberán cumplir para conseguir aquello que deseas. Es decir, que cualquier dispositivo tenga una vida útil mucho más larga con la ayuda de pequeños detalles que son fundamentales y que realmente son esenciales para controlar el gasto energético.

Si lo que quieres es que la batería esté siempre en perfectas condiciones y cargue bien, debe estar entre el 20 y el 80% de su capacidad. Solo de esta manera conseguirás que el teléfono esté siempre preparado para dar lo mejor de sí mismo. Siendo una manera única de que no se desgaste este corazón útil que, de otro modo, puede ir consumiendo más energía y por lo tanto, durando menos una misma carga. Algo que quizás habremos notado desde hace algún tiempo.

El modo carga optimizada también te ayudará a conseguir aquello que realmente deseas y con lo que seguro que puedes familiarizarte. Sin duda alguna es la mejor manera de que al final de este recorrido tengas todo lo que estás esperando. Que las aplicaciones funcionen correctamente y que esa carga que tienes sobre la mesa sea la correcta.

Si te acabas de comprar un teléfono nuevo, no lo dudes, quizás ha llegado el momento de poner en práctica una técnica que realmente es lo que acabará siendo una auténtica realidad en todos los aspectos. Ha llegado la hora de hacer realidad eso que tanto necesitamos.

Una opción que también conseguirás si apartas el teléfono de temperaturas extremas que son las que pueden dañarlo. Puede estar en algún lugar que no reciba el sol directamente o no en el exterior de casa si hace mucho frío. La temperatura tiene mucho que ver con la carga del teléfono, nunca lo dejes expuesto al sol, puede ser perjudicial.

No enchufes y desenchufes tu teléfono, es algo malo que puede hacer que la batería dure menos. Aunque te llamen o debas contestar a un mensaje, será mejor que esperes o estarás poniendo en riesgo la futura carga de este teléfono.