Aprende a cambiar el nombre de tu iPhone y ponerlo a tu gusto

No hay nada más impersonal que tener nuestro dispositivo móvil con el nombre de serie que trae por defecto. Si te acabas de comprar un iPhone 16 o ya tienes otro modelo y nunca le has hecho, aquí te mostraré cómo cambiar el nombre a tu iPhone siguiendo unos pasos muy sencillos. Personalizar tu dispositivo es más útil de lo que puedas llegar a imaginar, ya que te permitirá identificarlo fácilmente y le dará un toque único.

Cómo cambiar el nombre a tu iPhone

El primer paso es encontrar el icono de «Ajustes», que se encuentra en la pantalla de inicio, a no ser que lo hayas guardado en alguna carpeta o cambiado de ubicación. Una vez que lo encuentres, pulsa sobre el icono para acceder al menú de configuración.

Después, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción «General» y pulsa sobre ella.

Aquí se encuentran varias opciones de configuración del sistema, pero la que nos interesa es «Información».

Dentro de «Información», verás en la parte superior el nombre actual de tu dispositivo. Al pulsar sobre esta opción, se abrirá una ventana en la que podrás editar el nombre de tu iPhone. Por defecto, suele llevar el nombre del modelo, pero puedes personalizarlo como prefieras. Lo más recomendable es que utilices un nombre que te permita identificar el dispositivo fácilmente, sobre todo si usas varios.

Una vez que has pulsado sobre el campo del nombre, simplemente borra el nombre que aparece y escribe el que desees. Incluso puedes añadir emoticonos para darle un toque más divertido o personal.

Ventajas de cambiar el nombre de tu iPhone

Cambiar el nombre de tu iPhone no solo es una cuestión de personalización. También te ayuda a localizar tu dispositivo más fácilmente en diferentes situaciones. Por ejemplo, si tienes varios iPhones o si compartes red con otras personas, tener un nombre personalizado te permitirá identificar rápidamente tu teléfono cuando utilices funciones como AirDrop.

En mi caso, utilizo dos iPhones, cada uno con un nombre diferente. Esto me permite saber en todo momento cuál es cada uno, lo que facilita mucho el envío de archivos y la sincronización entre dispositivos.

Lo mejor es que puedes cambiar el nombre todas las veces que quieras, por lo que no hay excusas para no tener tu iPhone completamente identificado. Recuerda, además que si todavía no lo has hecho, es interesante que actualices tu iPhone al nuevo sistema operativo iOS 18, que incorpora novedades muy útiles y de las cuales te puedes aprovechar.