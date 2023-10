Apple Watch Ultra: impresiones tras un año de uso

Nadie duda de que el Apple Watch Ultra ha supuesto un punto de inflexión en el mundo de los relojes inteligentes. No me refiero a las pulseras de actividad ni a los relojes económicos que «por 30 euros hacen lo mismo que el tuyo de 1000». Ya llevo un año con el Apple Watch Ultra y te cuento cuáles han sido mis impresiones tras estos 12 meses.

Apple Watch Ultra: 12 meses conmigo

Funciones

En la presentación del reloj, ese 7 de septiembre de 2022, se potenció mediante un anuncio que el reloj contaba con funciones que ayudarían al deportista más exigente. Y así es, el reloj es capaz de proporcionar respuesta ante las condiciones más duras. En mi caso no soy deportista extremo ni he subido al Mulhacén en enero con una ventisca, pero he sometido al Apple Watch Ultra a multitud de condiciones diferentes. Los más de 40 grados del interior de Alicante en agosto y sus -11 en pleno campo en invierno. En ningún momento dio muestra de flaqueza, y no esperaba menos.

Quizás el momento era el que el reloj demostró su valía, y por tanto, la compensación de lo que vale, fue el accidente que sufrí en abril y que me ha dejado el recuerdo a perpetuidad de 13 tornillos en la rodilla y 2 placas de titanio recorriendo la tibia. En este accidente, una aparatosa caída conduciendo un patinete, puso de manifiesto que el reloj funciona a la hora de detectar caídas. De hecho fue el encargado de avisar al 112. Curiosamente, llevaba en la otra muñeca otro reloj de otra marca y que también estaba equipado con detección de caídas y permaneció mudo.

Del reloj me encanta el botón de acción, que se ha llevado con gran publicidad a la serie Pro y Pro Max del iPhone 15. Puedes configurar el botón con queda función que más cómoda o útil te resulte, en mi caso es la linterna. Por otro lado, como buen aficionado a la montaña y al senderismo también tuve la oportunidad de probar la función por la que el Apple Watch es capaz de hacerte llegar al punto de origen de la ruta si te has despistado o salido del sendero. Igualmente, la bocina, capaz de emitir un pitido a 86 dB, es útil para pedir ayuda, no en mi caso, y para reunir a los integrantes de un grupo disperso.

El GPS siempre se ha comportado de formas precisa, no dando errores de localización. Un factor clave que en el caso de algún reloj que he testado de otra marca, y no precisamente económico, es importante. He llegado a ver errores de hasta 2 kilómetros de fallo en la medición de una carrera popular. Con el Apple Watch Ultra esto no ha pasado.

Bajo el agua, nada que decir. Este dispositivo está preparado para actividades de buceo y aunque no ha sido mi caso, las sesiones de piscina, las duchas o los baños en agua de mar o de río no han presentado ninguna mella en el funcionamiento del reloj.

Resistencia

Apple anunciado la llegada del titanio a este reloj como un elemento resistente, al igual que el cristal de la pantalla. Tras 12 meses de uso, ambos están perfectos, a pesar de haber sufrido caídas y de haber chocado el reloj accidentalmente contra una pared. Tal y como puede apreciarse en las fotos, está impecable. Habrá alguien al que se le haya roto o arañado, no lo dudo, pero no es mi caso.

Pantalla

Gracias Apple por las 49 pulgadas. Sí, haber pasado de las 45 del Apple Watch 7 a esta nueva es una mejora evidente, sobre todo para quienes ya tenemos unos años. Todo se ve bien, incluso en condiciones de alto brillo como el sol de mediodía en verano. Los 2000 nits de brillo se comportan correctamente a la hora de ver la pantalla, que es además OLED, con la nitidez precisa.

Batería

Volvemos a lo de siempre, el mantra de «mi reloj de AliExpress de 40 euros aguanta 14 días». Vale, muy bien. No es posible comparar uno con otro, el Apple Watch Ultra es un ordenador en la muñeca, lleva el chip S8 SiP y eso implica un consumo de batería más alto. Para viajes cortos de fin de semana, si salgo de casa con el reloj al 100 %, llego al domingo con batería. En todo caso, siempre tienes la opción de bajo consumo, que se puede activar desde la app para iPhone.

Correa

Quizás es uno de los aspectos en los que mi crítica se vuelve más ácida. Me encanta la Alpine Loop naranja, la que viene con el reloj. Tras un año no se ha roto y está operativa, aunque tiene un aspecto deteriorado, de uso intenso. A pesar de lavarla de manera frecuente, incluso probando técnicas diferentes, es cierto que recupera su brillo, pero por poco tiempo. Es una correa que cuesta 99 € si la compras aparte, y que loas enganches sean de titanio es parte de la culpa de este precio. Pero yo hubiera apostado por otro tipo de correa u otro material.

Look y sensaciones

La versatilidad es el factor clave a la hora de valorar cómo queda en la muñeca. Va con todo, desde tu outfit de esquiador, con tus pantalones cortos y camisetas de tirantes de corredor de una carrera de montaña, o tu estilo de diario. Incluso es apto para acudir a un evento elegante, tienes muchas correas a tu disposición, incluso compatibles de otras marcas que son económicas. El Apple Watch Ultra se comporta como un camaleón en ese sentido, se adapta a todo y es capaz tanto de destacar como de pasar desapercibido.

Conclusión

Un año con el Apple Watch que ha dado para mucho, pero que principalmente para forjarme una opinión propia. Si bien vi descabellado el precio el día de su presentación, y no fui el único y aunque haya relojes de otras marcas en rangos similares, el tiempo me ha hecho ver que se trata de una inversión bien realizada. El Apple Watch Ultra es un gran dispositivo que no te va a dejar nunca en la estacada, que se caracteriza por su extraordinaria resistencia y que, sobre todo funciona muy bien y es muy bonito.