La imitación del Apple Watch Ultra que arrasa en AliExpress

La imitación del Apple Watch Ultra, el reloj que la compañía de Cupertino lanzó en septiembre, no se ha hecho esperar. En AliExpress puedes adquirir por menos de 40 euros una copia, con reservas, de este modelo, que tiene un precio de 999 €. Así que, ya que tengo la fortuna de poseer el auténtico, encargué la copia para ponerlos frente a frente. ¿Cómo es esta imitación?

La imitación del Apple Watch Ultra

10 días es lo que tardó en llegar desde China el DT8 Ultra, el nombre que tiene la imitación. Gracias al Black Friday lo conseguí a un precio muy competitivo, 28 €. Una vez abierto el sobre, se deja ver una caja alargada con una presentación aceptable, si bien la caja del reloj original es de un blanco inmaculado y de forma rectangular, hecha además con materiales reciclados.

A lo que vamos, el reloj no tiene mal aspecto por fuera, de hecho la caja está bien conseguida. El tacto es metálico, entiendo que debe ser un aluminio o acero económico. La correa es de goma de color naranja, imitando a la que trae el original, que es de tela y enganche de titanio. A decir verdad, la correa no da buena sensaciones, pero no se puede pedir mucho más. El conjunto se completa con un cargador.

Para hacer funcionar el reloj has de instalar una app que puedes descargar desde un QR que se muestra en las instrucciones. A decir verdad, emparejar el reloj costó horrores, porque venía seco de batería y hasta que no estuvo casi a tope no fui capaz de enlazarlo. Una vez hecho, te metes en un viaje en el tiempo al año 2014. Horroroso se queda corto para definirlo.

La interfaz de las apps trata de imitar a la de Apple, pero es… infumable. Infame, con malas traducciones, imprecisiones de todo tipo y dando directamente información falsa, por ejemplo, supuestamente registra la temperatura corporal, pero no es así. Cuenta con NFC, pero no fui capaz ni me atreví a configurar ningún medio de pago. Las notificaciones ni están ni se le esperan. Por no nacer no registra ni bien los pasos. Da la hora bien, pero pare usted de contar.

La pantalla principal de reloj imita burdamente a la original. Comparándolas ves la diferencia, si bien alguien que no tenga el reloj original delante quizás la vea bonita.

¿Entonces?

¿Quién puede querer un reloj de estas características? Pues quien desee dar el pego. De lejos lo da, y de cerca,. si alguien no trastea en su interior y no pasa de la pantalla original, también. Pero la modestia más absoluta es la tónica de la imitación del Apple Watch Ultra, que solo sirve para dos cosas, dar la hora, y despistar a los que no estén al tanto de los detalles del Apple Watch Ultra. Mi conclusión, que por lo que vale tienes lo que da un reloj y el plus añadido de presumir. Pero no esperes más ni funciones básicas. Es muy impreciso.