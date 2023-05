Otra manera de limpiar la correa de tu Apple Watch Ultra

Hace unos meses, la experiencia a la hora de limpiar a mano la correa de mi Apple Watch Ultra. He probado un método alternativo y los resultados me han terminado convenciendo. Esta es la forma en la que he dejado así le limpia la correa de mi reloj de referencia.

Método alternativo de limpieza

La correa Loop Alpine de Apple se ofrece en tres colores diferentes, y tiene un precio de 99 €. Se entiende, y de hecho, lo es, que la resistencia de una correa de estas características es alta, para deportistas que lo den todo en cualquier momento. Obviamente, al ser un tejido sintético, el sudor se va acumulando y la correa adquiere un color negruzco que se va haciendo muy patente con el paso del tiempo

Desde el mes de enero sin darle un repaso a la correa, ya era demasiado tiempo, pero no me apetecía probar con el método anterior, que se perfiló como efectivo, pero requería tiempo. Pensando que debía poner la lavadora semanal, nada mejor que planificar el lavado junto con el resto de prendas personales. Habitualmente, lavo la ropa de cama a 40°, ¿y por qué no aprovechar para meter la correa del Apple Watch Ultra? Los enganches son de titanio y no se van a oxidar, por lo que la posibilidad de la lavadora se ha terminado materializando.

He metido todas las prendas en la lavadora, y he puesto jabón líquido sobre la correa, dejándolo absorber durante aproximadamente un minuto. Hecho esto, la he metido junto con el resto de prendas y he programado un lavado a 40° durante dos horas. Estaba deseando comprobar cuál es eran los resultados, y saltan a la vista. La correa ha quedado prácticamente impecable, sin necesidad de frotar con un cepillo para nada.

La correa del Apple Watch Ultra como nueva

Tal y como se puede ver en las fotos, los resultados son los mismos que hubiera obtenido lavando a mano, pero sin tener que preocuparme por nada. Por tanto, se puede concluir que la correa Loop Alpine del Apple WatchUltra es elegible para un lavado de dos horas a 40°. No temas porque no le va a pasar nada, la vas a dejar como nueva.

Ahora mismo la tengo al sol, y será cuestión de pocos minutos que ya la pueda volver a colocar en el reloj, teniendo la impresión de que estoy estrenando una correa nueva. No le des más vueltas, si deseas dejar esta correa tan particular de diseño tan original como nueva, lo mejor es que la metas en la lavadora junto con el resto de prendas de la casa. Pienso que 40° es una temperatura perfecta, ya que no es demasiado agresiva con los tejidos.